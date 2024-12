Homem morre após acidente de trânsito em São Bernardo

A Polícia Civil investiga um acidente de trânsito entre duas motos que resultou na morte de um homem de 27 anos, na noite de sábado (28), na Avenida Doutor José Fornari, em São Bernardo. A Guarda Municipal foi acionada por populares e, ao chegar ao local, encontrou a vítima desacordada. O Corpo de Bombeiros e o Samu também foram acionados, mas o óbito foi constatado no local. De acordo com o boletim de ocorrência (BO), a vítima pilotava uma moto em alta velocidade quando freou bruscamente ao perceber a presença de um radar de velocidade. Nesse momento, o veículo colidiu com a traseira de outra moto, e o impacto derrubou a vítima no chão. O condutor da outra moto, de 29 anos, está sendo investigado. Foi solicitada perícia para o local, e o caso está sendo tratado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, registrado no 1° Distrito Policial de São Bernardo.