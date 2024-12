Motorista encontra congestionamento no sentido Litoral

O motorista que vai em direção ao Litoral paulista, na tarde deste sábado (28), via SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), encontra intenso congestionamento.



No sentido Litoral pela Rodovia dos Imigrantes, o fluxo de veículos é maior entre os quilômetros 31 e 43, além dos trechos entre os quilômetros 47 e 53.



Já na Rodovia Anchieta, o congestionamento é mais intenso entre os quilômetros 29 e 40.

O SAI está em Operação Descida 7 por 3. Os motoristas podem utilizar as pistas norte e sul da Rodovia Anchieta, além da pista sul da Rodovia dos Imigrantes para descer em direção ao Litoral. Já a subida é realizada somente pela pista norte da Imigrantes.

Desde à 0h de quinta-feira (26), mais de 272 mil veículos desceram a serra em direção à Baixada Santista. No sentido São Paulo, a Ecovias, concessionária responsável pelo SAI, registrou a passagem de mais de 146 mil veículos.



NEBLINA



A Ecovias informa que o tempo está encoberto com neblina no topo de serra.

Por conta da baixa visibilidade, estão bloqueadas a alça da Anchieta no quilômetro 40 Norte com acesso à Interligação Planalto, sentido Imigrantes, a alça da Imigrantes para a Interligação no quilômetro 42, sentido Anchieta, e a alça de retorno no quilômetro 40+200, sentido Litoral.