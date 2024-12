Grande ABC. A Reconstitucionalização. Sucedeu a República Velha.

A história política brasileira pode ser sintetizada nos acontecimentos da região em 135 anos de história: 1890-2025.

Nesta nova série aqui em “Memória”, focalizamos o registro fotográfico de uma segunda posse de vereadores documentada. É o período chamado de Reconstitucionalização.

A era Vargas vivera sua primeira fase, iniciada em 1930 e que foi até 1936. Clamava-se por uma nova Constituição, em movimento liderado por São Paulo em 1932, na Revolução Constitucionalista.

Os paulistas perderam nas armas, mas ganharam politicamente. E eleições foram realizadas na região em 15 de março de 1936 – na contagem aqui da página “Memória”, a 15ª eleição municipal da história do Grande ABC, as únicas realizadas ao longo da década de 1930.

Foram eleitos, diretamente, 13 vereadores. Pelas regras eleitorais, caberia aos vereadores elegerem o futuro prefeito.

A POSSE

A foto de hoje foi tirada em 16 de agosto de 1936, um domingo. Dia da posse dos 13 vereadores à Câmara Municipal ainda do Município de São Bernardo, com representantes da própria Vila de São Bernardo e de Santo André, São Caetano, Mauá, Ribeirão Pires e Paranapiacaba.

Rio Grande (o futuro “da Serra”) não elegeu vereadores em 1936. Diadema sequer existia com esse nome – era um conjunto de bairros formado por Piraporinha, Vila Conceição, Taboão e Eldorado, para citar os mais populosos.

Por apenas 105 votos, o Partido Constitucionalista elegeu sete vereadores, contra seis da Frente Única. O velho PRP perdera a força e os integralistas não conseguiram votos para eleger sequer um vereador.

Com um vereador a mais, o Constitucionalista elegeu o prefeito Felício Laurito, de Ribeirão Pires, que derrotou o candidato da Frente Única, Armando de Arruda Pereira, de São Caetano.

A QUEDA

A nova Câmara Municipal de São Bernardo, abrangendo toda a região, funcionou durante 15 meses, sendo dissolvida com o golpe de 1937. Felício Laurito permaneceria como prefeito até julho de 1938.

Durante o chamado Estado Novo, em continuidade à ditadura Vargas, a região viveria sem Câmara Municipal e com uma sucessão de prefeitos vindos de fora, todos nomeados pelo sistema político vigente, que só começaria a desmoronar em 1945.

AUTÓGRAFOS. A posse da Câmara Municipal de São Bernardo em 1936.

Na mesa principal, Bortolo Basso (São Bernardo), Antonio Flaquer (Santo André) e Fioravante Zampol (Ribeirão Pires).

À esquerda, Pedro Dell’Antonia (Santo André), Antonio Petransan (Paranapiacaba), Armando de Arruda Pereira (São Caetano) e Octávio Tegão (São Caetano).

À direita, a partir do fundo, Felício Laurito (Ribeirão Pires), Nelson Cardoso Franco (Santo André), Antonio Braga (Mauá), Francisco Degni (Santo André), Armando Setti (São Bernardo) e Arthemio Lorenzini (São Caetano).

NAS ONDAS DO RÁDIO

Uma manhã diferente

O rádio do Grande ABC volta aos seus grandes dias nesta manhã de sábado. Três craques, amigos queridos, tomarão conta da Rádio Emissora ABC, entre 7h da matina e meio-dia.

José Carlos Pereira, Miguel Casanova e Vieira Filho estarão juntos e misturados, sem um script à mão, sem nada combinado, tudo de improviso.

Copiando o título de um antigo programa de TV, “Nesta manhã se improvisa”.

Bate-papo. Conversa com os ouvintes. Recepção a convidados e não convidados.

“Este programa coletivo só será possível porque somos unidos, sem falsidade, e muita coisa boa vai rolar”, adiantou Vieira Filho à Memória durante a semana.

“Formamos a máfia do sábado”, emendou Casanova.

“A Rádio ABC é uma família, daí a certeza de que será uma experiência vitoriosa”, arrematou José Carlos Pereira, porta-voz do trio.

Trio que é um quarteto, com a presença da produtora musical Marilda Cunha Pereira. Ou um quinteto, graças à arte e talento do técnico de som, César Sabino.

O grupo aposta que outros nomes desfilarão pelos estúdios do alto da Vila Gilda. E histórias serão contadas.

Adiantamos uma: Miguel Casanova foi o responsável pelo primeiro programa de Vieira Filho numa rádio pirata da Vila Bela, próxima a São Caetano, o “Show FM”.

Vieira Filho retribuiu e trouxe Casanova para a ABC, em 2022.

José Carlos Pereira, que fez história na publicidade do Diário, comanda com a esposa Marilsa o programa “Grande ABC”, aos sábados, das 7h às 8h.

Miguel Casanova produz e apresenta “ABC do Flashback”, com as melhores músicas do passado, em dois horários: aos sábados, das 8h às 9h; e aos domingos, das 15h às 16h.

Vieira Filho leva adiante o “Super Sábado Show”, das 9h ao meio-dia.

Mas, neste sábado, será um programaço só, com nossos três ídolos se revezando, conversando no ar. Eles fazem do rádio um encontro familiar. E como adianta Vieira Filho, ele fará o que sempre faz, um pouco do “Poder da Mensagem” de Hélio Ribeiro, um pouco de "A Volta do Sucesso", com Altieris Barbiero, um pouco dos grandes nomes da radiofonia brasileira.

Sendo assim, não percam.

TRIO DE OURO. Casanova e Vieira no estúdio da ABC; no destaque, Pereira, o divulgador desta experiência: amanhã, em especial, das 7h ao meio-dia. Rádio ABC AM (1570) e FM (81.9)

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 27 de dezembro de 1994 – Edição 8894

MANCHETE – Corrupção consome US$ 20 bilhões da União, conforme relatório da Comissão Especial de Investigação apresentado ao presidente Itamar e repassado a FHC, presidente eleito.

SÃO BERNARDO – DAEE anunciava construção de um piscinão para conter as enchentes no quilômetro 13,2 da Via Anchieta.

EM 27 DE DEZEMBRO DE...

1954 - Companhia Cinematográfica Vera Cruz lançava o documentário "São Paulo em festas", de 50 minutos.

Entre as imagens, destaca-se um desfile de fanfarras no Anhangabaú e a apresentação de uma banda na concha acústica do estádio do Pacaembu.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Sessenta e seis cidades aniversariam em 27 de dezembro.

No Estado de São Paulo, Espírito Santo do Pinhal, Fernão, Gavião Peixoto, Salto Grande, Tapiratiba e Trabiju.

São João Evangelista: 27 de dezembro

O mais jovem dos 12 discípulos de Cristo. Com 24 anos, foi convidado a seguir Jesus em suas peregrinações junto com seu irmão Tiago.