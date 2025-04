Os 18 anos do Memofut. E a presença de Fernando Solera. Jornalistas homenageados. Tito Schipa no ar.

FUTEBOL RAÍZ

Onde hoje existe o clube do CA Juventus, no Parque da Mooca, existia um local muito conhecido dos ipiranguistas chamado "sete campos". O nome fala por si. Ótima matéria, como sempre. Me parece que o antigo Aliança chegou a jogar no campo do Irmãos Romano, também.

Thiago Teixeira - São Paulo

Sábado rico em memória, no Museu do Futebol e no rádio, oportunidade de homenagear jornalistas que fizeram história no Grande ABC, de ouvir um tenor maravilhoso e de se encontrar com um dos maiores narradores esportivos que São Paulo já conheceu.

Amanhã o Memofut – Grupo Literatura e Memória do Futebol – realiza a sua 173ª reunião, marcada para a Zona Mista do Museu do Futebol, no Pacaembu, com três atrações:

1ª) Bate-papo com o narrador Fernando Solera, uma carreira de 60 anos no rádio e na TV, com coberturas internacionais, inclusive da Copa do Mundo de 1970.

2ª) Exibição de um compacto de 25 minutos da final da primeira Copa do México, cuja parte final foi narrada por Fernando Solera.

3ª) Palestra “Vivendo a aprendendo a jogar: oito curiosidades sobre futebol nos 80 anos do nascimento de Elis Regina”, com o professor Sérgio Paz, o pesquisador do Memofut que cobre as Copas do Mundo percorrendo as várias sedes de bicicleta.

Na coordenação, o professor Alexandre Andolpho.

MAIORIDADE

Texto: Domingos Antonio D’Angelo Junior (*)

Nos idos de 2005, quando a Internet não tinha o alcance que tem atualmente, sentindo a dificuldade em obter informações sobre livros que tivessem o futebol como

tema, decidimos criar um grupo que tratasse do tema.

Esta decisão teve como base a nossa experiência profissional, que nos proporcionava a frequência em grupos informais, que se reúnem mensalmente, para a troca de

experiências e informações, da área de Recursos Humanos, dos quais participamos por mais de 50 anos.

Durante os anos de 2005 e 2006, passamos a contatar pessoas interessadas no tema e na ideia de se criar um grupo.

Em paralelo, fruto de uma nossa entrevista concedida ao jornalista Celso Unzelte para o “Programa Loucos Por Futebol” da ESPN, conhecemos via internet Alexandre

Andolpho Silva. Na 19ª Bienal do Livro, em março de 2006, por coincidência, nos encontramos em frente ao stand da Livraria e Editora Pontes, que serviu para consolidar a aproximação, frente ao interesse pela literatura do futebol e criar um grupo de estudos sobre o tema.

O pontapé inicial da partida foi dado José Reinaldo Pontes, Eva Pontes e Carlos Trausula, proprietários e ex-gerente da Livraria Pontes em Campinas, que tem um

excelente acervo de livros sobre futebol, que atenderam a um pedido nosso, de encaminhar aos seus clientes o convite para a constituição do grupo.

Feitos alguns contatos e colhidas algumas informações, convidamos cerca de 30 pessoas, para uma reunião que criasse o grupo e estabelecesse seus objetivos.

A reunião foi realizada no dia 31 de março de 2007, um sábado pela manhã, em salão alugado no Hotel Arcor Saint Lawrence, localizado no Bairro do Paraiso/São Paulo com o comparecimento de 16 interessados:

Alexandre Andolpho Silva, Alexandre Sanches Magalhães, Andre Fontenelle, Antonio Afif, Celso Dario Unzelte, Clovis Bueno Junior, Domingos Antonio D’Angelo Junior, Felipe dos Santos Souza, Gustavo Longhi de Carvalho, Ivan Soter, José Reinaldo Pontes, José Renato Sátiro Santiago Junior, Luiz Paulo Bresciani, Marcel Diego Tonini, Marcelo Dentello dos Santos e Nelson Reinaldo Pratti.

Estava criado o grupo.

(*) A íntegra do artigo do professor Domingos D’Angelo, presidente de honra do Memofut, vai publicada no site do Diário – www.dgabc.com.br e no blog da Memória, do endereço no alto da página.

Crédito da foto 1 – Acervo: Milton Neves, ‘Que Fim Levou’

FERNANDO SOLERA. Em 1961 e em 2013: amanhã, o retorno ao Pacaembu, estádio onde tantos jogos narrou

NAS ONDAS DO RÁDIO

Pulsavam as redações, 24 horas por dia. Veículos indo e vindo com os jornalistas. Praticamente todas as matérias eram realizadas presencialmente. O telefone era o recurso maior.

Nossa memória àqueles jornalistas, representantes de todos os demais: Alberto Floret, Antonio Manieri, Carlos Baladas, Chiquinho Palmério, Edélcio Cândido, Eduardo Camargo, Hermano Pini Filho, Hildebrando Pafundi, Janete Ogawa, José Marqueiz, Renato Campos, Serafim Vicente, Solange Dotto.

Produção, apresentação e texto de abertura: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, a partir das 7h da manhã. Rádio ABC AM (1570) e FM (81.9).

QUINTA AVENIDA

Gravações com o tenor-lírico do Scalla de Milão Tito Schipa.

Se apresentou várias vezes no Brasil e em outros países da Américo do Sul.

Produção e apresentação: Ronaldo Benvenga. Hoje, meio-dia, com reapresentação na segunda-feira, no mesmo horário. Rádio 365 News – www.radio365.com.br/radio-365-news

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 4 de abril de 1995 – Edição 8978

MANCHETE - Déficit cambial é o maior da história.

Incertezas com mudança na política de câmbio causavam a saíde 4 bilhões de dólares em março (de 1995); poupança também tinha resultado negativo.

ECONOMIA & NEGÓCIOS – O homem que transporta indústrias: Laércio Thomé, de Rudge Ramos, da Tomé Engenharia e Transportes de São Bernardo;

MOVIMENTO SINDICAL – 9.500 funcionários da General Motors entravam em greve.

FUTEBOL – Pelo Grupo A-2 do Campeonato Paulista: no Estádio Martins Pena, São José 2, Santo André 0.

Grupo A-3: no Estádio Anacleto Campanella, São Caetano 1, Barretos 1.

Grupo B-1 (A): no Estado de Vila Euclides, EC São Bernardo 0, Independente de Limeira 1; em Mauá, Mauaense 0, Guarulhos 1.

EM 4 DE ABRIL DE...

1895 - Vereador Antonio Giusti reivindicava a nomeação de uma professora para a Estação de Rio Grande (hoje Município de Rio Grande da Serra) e outra para a Estação de Ribeirão Pires.

1955 – Professor Jaime Cortesão (1884-1960) fazia um balanço final da exposição História de São Paulo e citava a fundação da Vila de Santo André da Borda do Campo.

Foram sete artigos no Estadão.

Jaime Cortesão cumpriu contrato com a Comissão do IV Centenário de São Paulo. Organizou exposição no nascente Parque do Ibirapuera, elaborando o catálogo da mostra.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Alfredo Marcondes, Aramina, Cruzália, Itajobi, Jaci, Marília e São José do Rio Pardo.

Pelo Brasil: Aquidabã (SE), Coremas (PB), Dom Macedo Costa (BA), Extremos e Governador Dix-Sept Rosado (RN), Presidente Kennedy (ES) e São Gabriel (RS).

Marília começou a ser formada em 1926 e seu nome foi inspirado no poema "Marília de Dirceu", de Thomaz Antônio Gonzaga. Slogan: "Capital Nacional do Alimento".

Santo Isidoro de Sevilha

4 de abril

Sucedeu a seu irmão, São Leandro, no Bispado de Sevilha (Espanha). Ali faleceu, no ano 636.

Acervo: Vatican News