Pais de três, Aline Wirley e Igor Rickli falam sobre tradições de Natal: A gente tá construindo

Esse vai ser o segundo ano que Aline Wirley e Igor Rickli passarão o Natal como uma família de cinco! O casal, que já era pai de Antônio, adotou Fátima e Will, de dez e sete anos de idade, respectivamente.

Em um bate-papo com os dois atores, os papais acabaram comentando que ainda estão construindo suas tradições de fim de ano, principalmente agora, que dois integrantes se uniram à família.

- A gente está construindo. Vai ser a segunda árvore que a gente vai montar junto, que a gente tem esse momento de montar árvore, botar uma música, abrir um espumante, dar uma risada, começou contando Igor.

- A gente gosta de dar uma risada, concordou Aline.

- É meio ritualístico. E vai ser a segunda vez que a gente vai montar com as criancinhas. E todos os anos a gente fez com o Antônio. Aí viajamos para o Paraná para ficar com a nossa família. E eu acho que é aconchego. O nosso ritual é aconchego. Nós somos do ninho mesmo, do ficar fofo, de se abraçar e se cuidar, finalizou Igor.