A lucidez de Doria

João Doria, ex-governador de São Paulo, oferece, em entrevista exclusiva ao Diário, diagnóstico contundente sobre o desempenho das lideranças do Grande ABC na captação de investimentos estrangeiros. Para ele, a região, que já é um dos maiores polos industriais do País, poderia ganhar ainda mais relevância se os prefeitos adotassem postura mais ativa. A sugestão vai além da simples gestão local e propõe que os administradores municipais se engajem em networking, buscando conectar suas cidades ao capital internacional. Essa ampliação de horizontes é fundamental para romper a visão restrita ao território estadual e alavancar a competitividade regional.

Doria só abandona o bom senso em um momento da entrevista, quando minimiza a necessidade de um projeto de Metrô no Grande ABC. Ele vai na contramão do que dizem especialistas em mobilidade, que apontam vantagens insubstituíveis do transporte sobre trilhos. Além de maior capacidade e menor impacto ambiental, o modal têm o potencial de transformar a logística urbana e atrair investidores que valorizam planejamento a longo prazo. Assim, a visão de Doria, embora eficiente em outros aspectos, peca ao desconsiderar a importância de um modal robusto para sustentar o crescimento regional. A região segue carente nesta questão.

Ainda que Doria acerte ao defender maior inserção dos prefeitos em redes globais, sua posição sobre transporte público carece de alinhamento técnico. A mobilidade urbana, aliás, é um dos quesitos que estimulam investidores. O Grande ABC, com sua localização estratégica e diversidade industrial, precisa de gestores que combinem articulação internacional com projetos estruturantes locais. Metrô não é apenas transporte; é elo entre desenvolvimento econômico e qualidade de vida. Se os prefeitos adotarem a assertividade sugerida pelo ex-governador, talvez possam transformar o potencial econômico em realidade, mas sem esquecer de pensar sobre trilhos.