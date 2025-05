Missionários da Memória. Na Câmara de Rio Grande. Tempos áureos do Gipem. No frio junho de 1989.

PASTELARIA

- Desculpe a pergunta: mas vocês são missionários?

- Sim, somos missionários.

Diálogo numa pastelaria em Rio Grandes da Serra na noite de 13 de junho de 1989.

A pergunta foi dirigida pela funcionária da caixa da pastelaria a um grupo de pesquisadores do Gipem que tomavam um lanche pouco antes do início de mais uma noite no ciclo de palestras realizado na Câmara Municipal.

PATRIMÔNIO

“Se existem 100 que pretendem a demolição da capela de Santa Cruz, existem dez que querem o restauro. E estes dez estão muito coesos”.

Gisela Leonor Saar, na noite de 14 de junho de 1989, na mesma Câmara de Rio Grande da Serra.

RESISTÊNCIA

“Esta luta não é só para levantar as paredes de uma igrejinha no alto de uma colina, que foi destruída por quem, certamente, não tinha a menor noção do que estava fazendo”.

Luciana Costa, arquiteta, na mesma noite e local.

Bons tempos aqueles. O Gipem (Grupo Independente de Pesquisadores da Memória do Grande ABC) vivia o auge, comandado por Paschoalino Assumpção e formado por tantos outros idealistas, vários dos quais que já não estão entre nós.

O Gipem realizava o III Ciclo de Palestras sobre os 100 anos do Grande ABC (1889-1989). Chegara a vez de Rio Grande da Serra.

De 12 a 15 de junho de 1989 o que se construiu foi uma parte importante da memória de Rio Grande da Serra e da região.

Esta página Memória teve a honra de gravar as falas todas. E depois transcrever. Ferveu a máquina de escrever – que computador, que nada! Um documento foi tirado. E vários trechos publicados aqui em Memória à época.

FALA, PASCHOALINO

Numa das noites, de retorno a Santo André, Paschoalino Assumpção ao volante, Philadelpho Bráz no banco de trás, ligamos o gravador ao lado do motorista. Um imenso gravador Philips a pilha.

Sem que o querido Paschoalino percebesse, fomos fazendo perguntas e gravando. Depois publicamos.

- Puxa, você tem boa memória para guardar tudo aquilo – comentaria depois o bom Paschoalino. A quem explicamos a nossa peraltice.

1989

Trinta e cinco anos depois, relendo o que se escreveu, vamos encontrar nomes e depoimentos maravilhosos sobre a história oral do Grande ABC, em especial de Rio Grande da Serra. Verdadeiro ensaio para o I Congresso de História que aconteceria, 11 anos depois, em Santo André, para chegar aos 15 congressos até hoje realizados, dois dos quais em Rio Grande.

As fitas cassete gravadas em 1989 hoje fazem parte do acervo do Centro de Memória de São Bernardo.

SEGUNDA-FEIRA: DIA 12

Apresentação: Paschoalino Assumpção, coordenador do Gipem; abertura: Valderes Camilo, representando o prefeito Cido Franco.

Exposição pela Dra. Gisela sobre a luta pela preservação da capela histórica de Santa Cruz e São Sebastião – que de alguma forma foi preservada.

Entre as intervenções a de Geraldino Lotti, ex-vice-prefeito, hoje morando em Goiás.

TERÇA-FEIRA: DIA 13

Apresentação: Philadelpho Braz, com a exposição do fotógrafo David Rego Junior e do museólogo Wilson Stanziani.

Entre as intervenções, a de Yolanda Dotta.

QUARTA-FEIRA: DIA 14

Dra. Gisela apresentou a arquiteta Luciana Fernandes Costa Pacheco.

Entre as intervenções, as de Expedito de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Rio Grande da Serra, Vicente Rago (da Matriz da cidade), professor Antonio de Andrade e Mario Bolognesi (diretor de Cultura de São Bernardo)

QUINTA-FEIRA: DIA 15

Apresentação: Wilson de Oliveira Souza, dramaturgo, com exposição de Catarine Eliana Figueiredo Arnoni e Octavio David Filho

Entre as intervenções, a de Roberto Bottacini.

DO QUE SE TRATOU

A origem econômica de Rio Grande da Serra, documentos do século XVI, educação e cultura, preservação fotográfica, técnicas de museologia, minas de grafite descobertas em Rio Grande, pedra e barro – taipa de mão, o sonho da Vera Cruz, vida e obra de José Maria Figueiredo, conhecimentos de medicina na mata virgem – estes foram alguns dos temas abordados naquelas quatro noites em Rio Grande da Serra.

Nesta Semana Rio Grande da Serra, vamos tentar, nas próximas edições, sintetizar um pouco mais daquela jornada de 35 anos passados.

Crédito da foto 1 – Banco de Dados

ONDE? Ou muito nos enganamos ou a pastelaria em que fomos confundidos com missionários ficava nesta rua do Centro de Rio Grande da Serra, logo depois da curva, não muito distante da Câmara Municipal – esta num sobrado sobre uma farmácia e poucos passos da estação de trens: help, Roberto

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 4 de maio de 1995 – Edição 9004

GRANDE ABC – Fórum da Cidadania decidia criar regimento interno. Objetivo: disciplinar as manifestações públicas da entidade, principalmente com relação a questões específicas dos associados.

Reportagem: Vera Magalhães.

SANTO ANDRÉ – Acisa e Craisa criavam o mercado 24 horas sob o Viaduto Engenheiro Luiz Carlos Berrini. Prefeitura liberava área para instalação de loja de flores, conveniência e serviços.

NOTA – Hoje o viaduto com nome de engenheiro se chama Viaduto da Acisa. E o espaço do mercado 24 horas resume-se a uma lanchonete.

SÃO BERNARDO – Prefeito Walter Demarchi ameaçava usar o lixão do Alvarenga caso a cidade não pudesse utilizar o aterro de Mauá; ecologistas reagiam.

SHOW – Tetê Espindola apresentava-se no SESC São Caetano, “Escrito nas Estrelas” era o grande sucesso da cantora.

EM 5 DE MAIO DE...

1905 – Anúncio: bolas de futebol. Fabricação legítima inglesa. Novo sortimento na Casa Fuchs.

1955 – Anúncio: International Harvester Maquinas, com fábricas em todos os Estados do Sul e Sudeste, apresentava seu logotipo: entre as unidades, uma em Santo André.

HOJE

Dia Nacional das Comunicações

Dia da Comunidade

Dia do Expedicionário

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Na Grande São Paulo, hoje é o aniversário de Biritiba Mirim. Elevado a município em 1964, quando se separa de Mogi das Cruzes.

No Interior de São Paulo, aniversaria Garça. Elevado a município em 1928, quando se separa de Pirajuí.

No Estado da Paraíba: Aparecida, Assunção, Capim, Cuité de Mamanguape, Curral de Cirna, Marcação, Pedras de Fogo, Riacho do Poço e São João do Cariri.

E mais: Alto Paraná e Uraí (PR), Goiana (PE), Ibicuitinga (CE), Lajeado (TO), Maruim (SE) e Montenegro e Segredo (RS).

Santo Angelo

5 de maio

(Jerusalém 1185, Sicília 1220). Padre. Foi morto enquanto pregava na igreja de São Tiago de Licata, a mando de um homem rico que não tinha se conformado com a conversão da amante.

Na ilustração, banner do oitavo centenário do martírio de Santo Ângelo de Jerusalém (ou da Sicília).

Ilustração: Vatican News