Viaduto do Complexo Santa Teresinha é inaugurado em Santo André

Paulo Serra (PSDB), prefeito de Santo André, inaugurou na manhã deste sábado (21), o primeiro viaduto do Complexo Viário Santa Teresinha, no eixo da Avenida dos Estados, próximo ao terminal rodoviário Prefeito Saladino, no sentido de São Caetano para Mauá.

A obra, que será concluída em sua integralidade, apenas em abril de 2025, contará com passarela para pedestres, pontes sobre o Rio Tamanduateí e parque linear.

A construção da estrutura tem por objetivo aliviar o trânsito na região e facilitar acesso à Avenida Prestes Maia. Quem seguir pelo elevado economizará, em horário de pico, cerca de 15 minutos.

Paulo Serra comparou o Complexo Viário com outro importante corredor da cidade inaugurado em 1972. “Em obras de mobilidade urbana, só se compara com a da Perimetral (Avenida Edson Danilo Dotto) quando foi feita, na importância e complexidade da obra", disse o chefe do Executivo durante a inauguração.

O viaduto entregue hoje é o primeiro a ser produzido do zero, no entanto, segundo o prefeito ele seria o segundo do complexo, isso porque, o Viaduto Castelo Branco foi totalmente reformado e integra o pacote de obras estruturantes.