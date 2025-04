Primeiro bimestre tem o menor número de roubos de veículos na região em 25 anos

O primeiro bimestre do ano registrou o menor número de roubos em 25 anos no Grande ABC. Nos dois primeiros meses, janeiro e fevereiro, foram notificados 497 roubos de veículos e 2.401 ocorrências de roubo geral, que incluem os de banco e carga. Segundo os dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), os indicadores de 2025 foram os menores da região desde 2001, quando o órgão iniciou a série histórica.

O registro mais baixo de roubo de veículos na região tinha sido no ano passado, com 527 casos, enquanto o mais elevado foi em 2001, com 3.016. Em relação às notificações de roubo geral, 2004 foi o ano mais baixo, com 2.554 ocorrências e o maior foi em 2016, com 5.138.

De acordo com a SSP, o Estado de São Paulo registrou queda nos roubos em fevereiro e também atingiu o menor índice para o mês desde 2001. No comparativo mensal, a redução foi 1,5% nos roubos de veículos, que passou de 2.285 para 2.250 ocorrências em todo o território paulista. Já os roubos em geral diminuíram 13,5%, chegando a 14.208 casos (no ano passado, foram 16.427).

Na comparação isolada do mês de fevereiro com o mesmo mês do ano anterior, houve também redução. Foram notificados 527 casos de roubo de veículos em 2024, enquanto no mesmo mês deste ano foram 497, queda de 5,7%. Os boletins de ocorrência de subtração de itens gerais passaram de 2.632 no ano passado para 2.401, diminuição de 9%.

Para o advogado criminalista, Márcio Pires, a baixa nos casos de roubo pode estar associada a diversos fatores, como investimento em tecnologia policial, programas de segurança comunitária e operações específicas contra quadrilhas especializadas em crimes contra o patrimônio. Além disso, Pires acredita que alguns criminosos possam estar ‘migrando’ de delitos para evitar a captura pela polícia.

“O furto, que não envolve violência ou ameaça, apresenta um menor risco de flagra imediato. No direito penal, furtos têm penas geralmente mais brandas do que roubos, o modus operandi adaptável, criminosos podem preferir agir discretamente para evitar confronto direto com a vítima e potencial resposta policial”, disse o advogado.

Sobre a diminuição histórica nos registros de roubo de veículos, o criminalista associa a adoção de medidas antifurto e também a fragilidade no mercado de revenda das peças roubadas, conhecidas como desmanches ilegais. “Maior fiscalização e leis mais rígidas tornam a venda de peças de carros roubados menos lucrativa”.

Além disso, os criminosos podem estar focando em itens menores e de fácil transporte, como celulares e outros eletrônicos, reforça o advogado Márcio Pires. “Já os veículos menos visados, alterações no mercado, bem como menor demanda por certos modelos em mercados ilícitos, podem influenciar a preferência”, finaliza o especialista.

Já a SSP, associa a redução histórica nos crimes patrimoniais aos investimentos em inteligência policial, operações integradas e reforço nas ruas. Entre as ações adotadas, a Pasta destaca o aumento de rondas ostensivas e patrulhamento da Polícia Militar.

“E a atuação da Polícia Civil de forma rigorosa na apuração e solução dos casos, com a identificação de suspeitos e recuperação de bens subtraídos. O trabalho é apoiado por tecnologias como câmeras de monitoramento”, pontuou a SSP.

FURTOS

Ainda em relação aos crimes contra o patrimônio, as ocorrências de furto geral e de veículos registraram queda de 3,4% e 23,4%, respectivamente, no primeiro bimestre do ano. No ano passado foram 4.498 registros de furto geral ante 4.343 neste ano. Já o furto de veículos reduziu de 1.801 para 1.380.