Governo Penha Fumagalli é reprovado por seis em cada dez rio-grandenses

A administração da prefeita de Rio Grande da Serra, Penha Fumagalli (PSD), definitivamente não caiu no gosto da população local. Seis em cada dez rio-grandenses desaprovam o governo da chefe do Paço, que teve pouco tempo para mostrar trabalho – a pessedista assumiu a Prefeitura em julho de 2022. Não por acaso, Penha acabou derrotada na eleição de outubro e deixará o comando da cidade no próximo dia 31.

A gestão Penha é reprovada por 65,4% da população, enquanto 31,4% aprovam o trabalho da chefe do Executivo, com vantagem de 34 pontos percentuais do primeiro índice sobre o segundo, de acordo com o mais recente levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, realizado a pedido do Diário. A margem de erro da consulta é de 4,4 pontos, para cima ou para baixo. Não souberam ou não responderam 3,2%.

Apesar de a imagem do governo Penha ser ruim, trata-se do índice mais alto deste ano, 7,1 pontos percentuais acima do apurado em fevereiro (24,0%) e 2,2 pontos acima do registrado em junho (29,2%), o que sinaliza alguma melhora na percepção dos moradores sobre a gestão nos últimos meses.

Como resultado da redução no contingente de rio-grandenses que desaprovam o trabalho da prefeita, a taxa de aprovação melhorou, passando de 24,0% em fevereiro para 29,2% em junho e 31,4% neste mês – o maior patamar deste ano, segundo o instituto.

Em outro questionamento feito para refinar a avaliação dos moradores, o governo Penha Fumagalli foi considerado ótimo ou bom por 20,3%, contra 18% em junho e 15,0% em fevereiro. Outros 23,0% avaliam a gestão como regular – eram 26,1% e 23,6%, respectivamente, nos levantamentos anteriores – e 55,0% a julgam ruim ou péssima, contra 53,6% em junho e 58,8% em fevereiro.

Penha – que se elegeu vice-prefeita na chapa majoritária encabeçada por Claudio Manoel de Melo, o Claudinho da Geladeira (PSDB, atualmente no MDB) – foi empossada em julho de 2022, depois que o colega de chapa teve o mandato cassado duas vezes pela Câmara – o primeiro por ter ignorado pedidos de informação protocolados pelos vereadores e o segundo, por conta de episódio de fura-fila da vacina contra a Covid-19 na cidade.

A prefeita, contudo, não conseguiu renovar seu mandato por mais quatro anos. Em outubro, a pessedista viu frustrada a tentativa de reeleição, ao terminar o pleito apenas na terceira posição – Akira Auriani (PSB) foi eleito com 68,6% dos votos, contra 16,4% de Marcelo Akira Nagashima (Podemos) e 13,9% de Penha.

A PESQUISA

O Instituto Paraná Pesquisas entrevistou 526 moradores entre os dias 17 e 19 deste mês. O grau de confiança da pesquisa é de 95%, o que significa dizer que, se o levantamento for realizado 100 vezes, em 95 deles o resultado será o mesmo.

No recorte demográfico, a prefeita apresenta melhor desempenho entre os homens (36,5% de aprovação), pessoas de 16 a 24 anos (38,6%), com ensino superior completo (34,9%) e economicamente ativos (34,4%). O pior desempenho, por sua vez, ocorre entre as mulheres (68,6% de reprovação), moradores de 45 a 59 anos (68,1%), com ensino médio completo (67,9%) e economicamente não ativos (70,8%).

