Grande ABC tem 79 mil moradores sem luz após temporal

Após forte chuva que atingiu São Paulo na tarde desta sexta-feira (20), o Grande ABC tem 79.905 moradores sem luz, segundo boletim da Enel. A concessionária informou que as rajadas de vento durante o temporal chegaram a 80 km/h e atingiram alguns pontos da área de concessão.

Mauá é o município da região com maior número de pessoas afetadas, com 40.294 no total. Na sequência aparecem Santo André (18.896), Ribeirão Pires (11.330), São Bernardo (5.485) e Diadema (3.900) - Rio Grande da Serra não registrou problemas no abastecimento elétrico.





Na Região Metropolitana de São Paulo são 632.144 consumidores sem luz, sendo a Capital, com 437.529 usuários, a cidade mais impactada.





“Reforçamos antecipadamente as equipes em campo, nos canais de atendimento e no centro de controle, e estamos trabalhando de forma ininterrupta para normalizar o fornecimento de energia para todos”, disse a Enel.