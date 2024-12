Luciana Gimenez se abre sobre vida de solteira: - Tenho curtido

Luciana Gimenez está solteira - e vem curtindo muito a vida. Prova disso é que, na última quarta-feira, dia 18, a apresentadora esteve presente no evento que comemorou os 50 milhões de seguidores da influenciadora Virginia Fonseca e abriu o coração sobre sua vida atual.

Na entrada do evento, Gimenez conversou com a imprensa e falou sobre essa nova fase solteira desde que terminou seu último relacionamento, com Renato Breia, em abril de 2023:

- Eu estou solteira e, para ser bem sincera, tenho curtido a minha cama gigante sozinha. Ontem eu me esparramei nela. Estou curtindo, no começo não estava tão ok em estar solteira, mas agora estou bem. Gosto do meu tempo. Aproveitar com meus filhos, explicou a apresentadora.

Luciana também falou sobre sua carreira de atriz e como tem curtido viver isso, além de estar aberta a novos papéis.

- Sempre me chamam para fazer personagens parecidas comigo, então não acho que seja algo tão desafiador. Sempre acabo indo para o lado da comédia, que eu amo e foi maravilhosa a experiência, iniciou falando sobre sua participação no filme Nós, que ainda não tem previsão de estreia.

- Estou com algumas outras possibilidades e eu curto, é algo que me tira da zona de conforto. Toda vez que você precisa trabalhar e fica nervosa para fazer alguma coisa, você conquista um espacinho maior. Eu tenho muita vontade de fazer uma vilã bem má, bem ruim. Sempre penso na Cruella [de 101 Dálmatas], revelou Gimenez.