Aliança pela cidadão

A solenidade de entrega da Praça da Cidadania em Mauá, ontem, marca a inauguração de espaço urbano importante para os moradores ao mesmo tempo em que se torna exemplo notável de cooperação entre o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o prefeito Marcelo Oliveira (PT). Apesar de estarem em campos políticos opostos, ambos demonstraram que o compromisso com a população pode superar rivalidades partidárias. A obra, fruto de investimento de R$ 5,9 milhões, oferece áreas de lazer, cursos de capacitação e inclusão social para a comunidade do Jardim do Éden. Eis um modelo de gestão que coloca o cidadão como prioridade e deveria ser replicado Grande ABC afora.

Essa relação colaborativa entre os dois administradores vai além da entrega de obras e reforça a necessidade de parcerias sólidas entre Estado e município. Durante a inauguração, Tarcísio destacou que espaços como a Praça podem transformar realidades ao proporcionar acesso a oportunidades, educação e serviços de qualidade. Marcelo Oliveira, por sua vez, lembrou que a cidade recebe importantes recursos estaduais, como os destinados ao Hospital Nardini e à infraestrutura urbana, mas reconheceu a necessidade de novos investimentos. Juntos, os líderes mostram que diferenças ideológicas não devem ser obstáculo, mas sim oportunidade para construir pontes em favor do bem comum.

A postura republicana de Tarcísio de Freitas e Marcelo Oliveira deve ser vista como um exemplo para o Grande ABC e para o Brasil, que ainda sofre com as consequências da polarização partidária. É essencial que gestores públicos, independentemente de seus partidos, trabalhem em sintonia para atender às reais necessidades da população. A parceria consolidada ontem em Mauá prova que a boa política não depende de unanimidade ideológica, mas de ações práticas e voltadas para o interesse coletivo. Que essa união inspire líderes de todas as esferas a colocar os cidadãos no centro das decisões, promovendo progresso e qualidade de vida em um País tão diverso como o Brasil.