Renovação de classe

A troca no comando da Secretaria de Educação de São Bernardo a partir de 2025 representa mais do que uma mudança administrativa; simboliza a oportunidade de redefinir prioridades e restaurar a confiança no setor. A saída de Silvia Donnini, cuja gestão ficou ainda mais comprometida pela suspeita de irregularidades em contrato de R$ 50 milhões com empresa suspeita de pagar propina em Palmas, Capital do Tocantis, marca o fim de um período que deixou dúvidas quanto à condução ética das políticas educacionais. Sob a liderança do futuro prefeito Marcelo Lima (Podemos), a escolha de Júlio César da Costa para a Pasta aponta para caminho em que competência e resultados sólidos ganham destaque.

Costa chega ao Grande ABC com credenciais que inspiram expectativas elevadas. Sua trajetória em Sobral, no Ceará, reconhecida nacionalmente por índices expressivos no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), demonstra compromisso com estratégias que produzem impacto efetivo na aprendizagem. O modelo implementado na cidade cearense é frequentemente apontado como referência para o País, mesclando investimento em formação docente, uso eficiente de recursos e foco no desenvolvimento do aluno. Importar a experiência para São Bernardo significa apostar em política que priorize o fortalecimento da rede pública e a ampliação do acesso a educação de qualidade.

A nova gestão, que substitui a do prefeito Orlando Morando (PSDB), que ficou oito anos do comando de São Bernardo e avalizou cada passo de Silvia Donnini, inclusive os menos republicanos, traz a promessa de abordagem pautada por transparência e resultados, qualidades que se mostram urgentes no atual cenário. Enquanto a atual titular da Pasta deixa um legado marcado por incertezas e controvérsias, a chegada de Costa sinaliza a busca por práticas que recuperem o prestígio da educação são-bernardense. O desafio agora é traduzir essa mudança em avanços concretos, garantindo que cada decisão contribua para transformar as escolas em verdadeiros espaços de aprendizado e cidadania.