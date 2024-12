São Bernardo reinaugura campo do Orquídeas revitalizado

A Prefeitura de São Bernardo reinaugurou ontem, o campo de futebol do Jardim das Orquídeas completamente revitalizado. Denominado Sérgio Caiado, o equipamento público, localizado na Estrada do Poney Club, representa o 14º espaço completamente reestruturado no período de oito anos.

As intervenções contaram com investimento no valor de R$ 2,3 milhões, em parceria com a iniciativa privada e com recursos de emendas parlamentares. O pacote de ações incluiu desde a implantação de gramado sintético, novas traves, troca de alambrados, reforma integral dos vestiários (cobertura, instalação de forro, troca de revestimentos de piso e paredes), substituição de portas e janelas, pintura, iluminação com refletores em LED, reforma dos bancos de reserva, nova drenagem do campo, paisagismo e acessibilidade.

O equipamento abriga também o projeto Craques do Futuro, atendendo cerca de 350 alunos. Destaque para o ex-aluno Reinaldo Kauan, que foi revelado pela escolinha e foi vice-campeão brasileiro pela Série B pelo Mirassol. “Para mim, é gratificante ver de perto toda essa mudança no campo. Saí do campo do Orquídeas, quando ainda era terrão e hoje sirvo de exemplo para a comunidade, como atleta profissional. Espero que saiam outros atletas daqui, principalmente agora com essa nova estrutura", disse o jogador durante evento de inauguração, que contou com a presença do prefeito Orlando Morando (PSDB), da deputada estadual Carla Morando (PSDB), de secretários, vereadores e diversos moradores.

Com essa entrega, o Paço são-bernardense concluiu a reforma integral de 14 campos de futebol no município. Além do campo do Orquídeas, estão na lista Batistini, Ferrazópolis, Pérola Futebol Clube (Assunção), Vila São José, Palestrinha (Alves Dias), Jardim do Lago, São Leopoldo (Jordanópolis), Areião, Capelinha, Vila São Pedro (Crec), Fincos, Nova Petrópolis e Palmeirinha. Outros cinco equipamentos estão em obras: Parque Selecta, Taboão, Detroit, Paulicéia e D.E.R.