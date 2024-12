Arena Mata Atlântica é entregue no Parque Natural do Pedroso

Os frequentadores do Parque Natural do Pedroso ganharam um presente de natal antecipado neste sábado (14). Com a presença do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), foi entregue a obra de revitalização completa do campo de futebol da Unidade de Conservação, que agora passa a ser carinhosamente conhecido como Arena Mata Atlântica.

As intervenções foram realizadas pelo Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) e foram instalados alambrados, novas traves e realizada a colocação do gramado natural. Além disso, foi construída uma arquibancada para que a população acompanhe mais confortavelmente as partidas.

“Hoje é um dia muito significativo e muito importante, pois fecha o ciclo de transformação do Parque do Pedroso, um local que os andreenses têm uma relação afetiva. Hoje o parque é completamente diferente e está em segundo lugar na cabeça dos munícipes, quando perguntados sobre o que melhorou a qualidade de vida da cidade. É motivo de muita felicidade para todos nós”, afirmou o prefeito Paulo Serra.

Além do campo, nos últimos meses, o Semasa realizou outras melhorias que também foram entregues neste sábado. Os brinquedos do playground, incluindo o brinquedo acessível, foram substituídos por equipamentos em madeira, mais resistentes. Já a famosa ponte amarela, principal acesso do Pedroso, foi reaberta ao público após ser reformada.

Aprovado pelos comerciantes do parque, a praça de alimentação ganhou 13 boxes em alvenaria, padronizados e com identificação de cada produto. Os boxes contam com bancada para manipulação dos alimentos, balcões, ponto de eletricidade e iluminação. No local, os frequentadores podem encontrar lanches, pipoca, bebidas, doces e artesanato.

Próximo ao pedalinho, foram instaladas quatro espreguiçadeiras em madeiras, criando um novo espaço de contemplação junto ao lago. Além disso, a quadra de basquete da área de eventos foi demarcada com as linhas do garrafão. Muretas, bancos e mesas receberam nova pintura.

No total, incluindo as obras realizadas no campo, o Semasa investiu aproximadamente R$ 1 milhão por meio de compensação ambiental, ou seja, sem custo para a autarquia.