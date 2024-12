Forró Pé de Calçada inicia às 14h no Paço Encantado

A programação do Natal Solidário no Paço Encantado de Santo André continua com atrações para toda a família. O evento Forró Pé de Calçada promete animar o público a partir das 14h deste sábado (14).

A entrada é solidária, mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis.

Confira a programação completa em: www.santoandrenatalsoli