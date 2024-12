Palavra do Leitor - 14 de dezembro de 2024

Braskem – 1

‘Trabalhadores da Braskem correm risco de vida, diz deputado federal’ (Economia, dia 12). Trabalhei lá por cinco anos, e é exatamente isso, o risco é iminente.

Anderson Sepedes

do Instagram

Braskem – 2

Isso aí precisa ir para a grande mídia. Não é só a insegurança das pessoas, mas o descaso das grandes corporações milionárias que exploram as pessoas.

Danilo Yamamoto

do Instagram

Braskem – 3

Demitir os funcionários mais experientes e contratar terceirizados sem a experiência necessária para baratear a folha de pagamento é uma estratégia desastrosa.

Renato Faustinone

do Instagram

Imposto

O Congresso Nacional fez muito mal em aprovar o projeto que criou o SPVAT (Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito). Será um novo saco sem fundo, pois os recursos do FDPVAT (Fundo do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre) também foram esvaziados. E por que esse Congresso ineficiente não procurou saber a razão dos recursos terem acabados? Ao invés de punir os maus gestores, resolvem a questão criando outro imposto para o cidadão pagar. Como vimos em 2024, tivemos um Congresso pobre em debates, interessado em seus próprios bolsos, tudo feito “nas coxas” mirando sempre o bolso do contribuinte. E assim, iniciaremos o ano de 2025, com mais um imposto, como se não bastasse os que já pagamos e todos, sem exceção, não beneficiam os pagantes. Sempre pode piorar, infelizmente.

Izabel Avallone

Capital

Educação – 1

‘Sto.André adere ao Pacto Nacional contra Analfabetismo na EJA’ (Setecidades, ontem). Enquanto isso, o governador Tarcísio de Freitas segue com sua política de precarização da educação pública e fechará ensino do EJA (Educação de Jovens e Adultos) noturno; estamos num dos piores momentos da educação pública, com fechamento de salas de aulas, o que implica em superlotação das salas com prejuízo ao aprendizado dos alunos e péssimas condições de trabalho do professor; causa desemprego e incertezas na educação pública. Tarcísio obteve nota 0; reprovado direto, sem chance de recuperação.

Marcos Martins Cardoso

do Instagram

Educação – 2

Só São Caetano não aderiu ao pacto. Teremos reportagem? São Caetano tem pessoas não alfabetizadas na cidade. Bora fazer uma reportagem sobre?

Caio Gerbelli

do Instagram

Yuri Alberto

‘Yuri Alberto recebe troféu por artilharia e destaca guinada’ (www.dgabc.com.br). Foi em São Bernardo que Yuri Alberto teve um dos piores dias da sua vida. No jogo entre São Bernardo e Corinthians, Mano Menezes, treinador na época, chamou o camisa 9 de burro. Ainda bem que ele deu a volta por cima.

Israel Pereira

do Instagram

Intercontinental

O Botafogo superou, numa performance excepcional, Palmeiras, Atlético-MG, Internacional e São Paulo para conseguir dois importantes títulos, Libertadores e Brasileirão, e, com prolongadas comemorações, sob exaustão, com pouco repouso e assédio dos torcedores, fez uma longa viagem para, sem condições ideais, em Doha, perder de 3 a 0 para o Pachuca, quando o correto seria o Botafogo exigir a disputa numa data posterior.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)