Natal promete aquecer o mercado de presentes com salto de 15,3%

O espírito natalino vem acompanhado de um aumento significativo nas compras deste ano. Segundo uma pesquisa da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) em parceria com o Instituto Datafolha, o Natal deve movimentar R$ 50 bilhões em presentes – um salto de 15,8% em comparação a 2023. Além disso, o levantamento aponta que o gasto médio por consumidor subiu para R$ 446, superando os R$ 418 registrados no ano passado. E quem vai às compras? Cerca de 62% dos brasileiros já confirmaram que pretendem presentear nesta data, mantendo o mesmo percentual de intenção de compra do último Natal, Com mais entusiasmo e disposição para gastar, o fim de ano se desenha como um momento de celebração e aquecimento econômico – afinal, os presentes continuam sendo uma forma especial de espalhar carinho e boas energias.

Setor de serviços mantém ritmo de crescimento

Com base em dados da Pesquisa Anual de Serviços (PAS) do IBGE, a FecomercioSP revelou uma rápida recuperação do setor de serviços não financeiros no período pós-pandemia. Em 2022, quase todas as atividades registraram crescimento de dois dígitos, com destaque para serviços prestados às famílias, que tiveram alta de 38,2%.

As receitas também impulsionaram o mercado de trabalho, com um crescimento de 5,8% na quantidade de pessoal ocupado, alcançando 14,2 milhões de trabalhadores. Dados recentes indicam a continuidade dessa tendência, com o setor gerando mais de 1,1 milhão de vagas entre janeiro e outubro de 2024.

IMI expande sede em Sorocaba

A IMI, multinacional inglesa do setor de válvulas de controle, inaugurou sua nova sede no Jardim Iporanga, na Zona Industrial de Sorocaba. Com um investimento de R$ 258 milhões, a empresa, que já conta com 40 colaboradores, estima ampliar seu quadro para 700 funcionários nos próximos anos, impulsionando a economia local. Fonte: Cruzeiro do Sul

Shopping centers projetam recorde de faturamento

O setor de shopping centers no Brasil deve atingir um novo recorde de faturamento em 2024, com projeções que ultrapassam R$ 201,7 bilhões. O crescimento previsto é de 3,6% em relação a 2023, quando o setor alcançou R$ 194,7 bilhões, conforme dados da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).

Azul inicia voos regulares em Barretos

A Azul Linhas Aéreas começa, em 17 de dezembro, voos regulares em Barretos com destino a Campinas. As operações serão realizadas às terças e sábados, com aeronaves Cessna Grand Caravan. O voo parte do Aeroporto Chafei Amsei às 9h45, chegando a Campinas às 11h20, com retorno previsto para as 12h10.

Pacote de R$ 340 mi para o agronegócio paulista

O Governo do Estado anunciou um pacote de R$ 340 milhões para o desenvolvimento do agronegócio paulista. Durante evento no Palácio dos Bandeirantes, foram premiados 117 municípios que se destacaram no fomento à agricultura e à sustentabilidade. O presidente da Alesp, André do Prado, destacou a relevância do agronegócio, que representa quase 30% do PIB paulista, e a importância de investimentos, créditos e tecnologias para fortalecer o setor.

Fundo para Defesa Civil é aprovado pela Alesp

A Assembleia Legislativa aprovou a criação do Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil (Funpdec), destinado a custear políticas públicas de prevenção e mitigação de desastres naturais. O fundo será vinculado à Casa Militar do Gabinete do Governador e contará com um conselho gestor para definir a destinação dos recursos.

Participação de idosos no mercado de trabalho cresce

Dados da Fundação Seade revelam um aumento significativo da participação de idosos no mercado de trabalho paulista. Entre 2014 e 2023, o contingente de trabalhadores com 60 anos ou mais cresceu 56,3% na Grande São Paulo e 60,1% no interior.

Atualmente, os idosos representam 8,6% do total de ocupados no estado, com uma maior presença em empregos informais. O envelhecimento populacional coloca desafios importantes para políticas públicas, especialmente nas áreas de saúde e assistência social.

Gestamp investe R$ 100 milhões

Ao ser nomeada fornecedora global da Hyundai, a Gestamp decidiu investir R$ 100 milhões na construção de sua oitava fábrica no Brasil. A nova unidade ficará em Piracicaba, próximo às instalações da montadora, e faz parte de uma nomeação ocorrida em dezembro de 2023, também envolvendo as fábricas da Índia e da Turquia.

USP em evidência

Segundo o ranking Global University Visibility (GUV), realizado pela consultoria norte-americana na área de ensino superior American Caldwell, a USP foi classificada em 8º lugar como a instituição com mais visibilidade no mundo e a primeira em toda a América Latina.

Esta coluna é publicada pela Associação Paulista de Portais e Jornais e pode ser lida também no site www.apj.inf.br Publicação simultânea nos jornais da Rede Paulista de Jornais, formada por este jornal e outros 15 líderes de circulação no Estado de São Paulo.