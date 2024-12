Ação de recapeamento Asfalto Novo chega à Vila Mussolini

A Prefeitura de São Bernardo continua com a expansão do Programa Asfalto Novo pela cidade, desta vez com a chegada à Vila Mussolini, na região do Rudge Ramos. Com a assinatura de ordem de serviço pelo prefeito Orlando Morando, os trabalhos começaram a ser realizados nesta quinta-feira (12). O investimento total, de acordo com o Paço, é de cerca de R$ 2,3 milhões.

“O final de ano está chegando, mas o trabalho não para. Estamos trazendo o Programa Asfalto Novo aqui para a Vila Mussolini, na região do Rudge Ramos. Por aqui serão 28 mil metros quadrados de pavimento novo, ofertando mais qualidade e segurança para motoristas e pedestres que circulam pelo bairro”, destacou o chefe do Executivo são-bernardense.

Nesta etapa de melhorias, seis vias irão receber as intervenções, entre elas serviços de fresagem do pavimento existente e execução de nova capa asfáltica, incluindo nova sinalização viária.

“Em 15 dias, antes de 2024 terminar, faremos a entrega dessas ruas totalmente revitalizadas”, afirmou o secretário de Transporte e Vias Públicas, Delson José Amador.

VIAS

As seis vias contempladas pelo Asfalto Novo na Vila Mussolini são: Comendador Pinotti Gamba, Comendador Rodolfo Crespi, Conde Siciliano, Gabriel D’Anunzio, Marechal Badoglio e Rei Vitório Emanuel.

PROGRAMA

De acordo com os dados divulgados pela Prefeitura, desde 2017 o Programa Asfalto Novo já contemplou mais de 1.700 vias da cidade, o que corresponde a cerca de 900 quilômetros de extensão. Entre os bairros beneficiados estão o Grande Alvarenga, Batistini, Rudge Ramos, Paulicéia, Cooperativa, Alves Dias, Dos Casa, Centro, Demarchi, Nova Petrópolis, Ferrazópolis, Vila São José, Vila Gonçalves, Vila Euclides, Assunção, Planalto, Jardim da Represa e Jardim das Oliveiras.