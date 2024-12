Com filho internado, Eliezer compartilha situação engraçada: Deu ruim

Entre idas e vindas no hospital, Eliezer adquiriu uma rotina com a internação do filho Ravi, de um mês de vida, enquanto se divide também com os cuidados com a primogênita Lua e com seu trabalho. Nesta quinta-feira, dia 12, o ex-BBB usou as redes sociais para compartilhar uma situação um tanto quanto engraçada.

Através do Story do Instagram, ele começou a relatar:

- Tenho me arrumado no hospital para ir trabalhar. Trago de casa as roupas e tênis para cá, mas fui pegar um tênis branco e deu ruim.

Rindo, o marido de Viih Tube começou a gravar os pés e mostrou que, de maneira equivocada, trouxe dois tênis iguais, porém, do mesmo pé esquerdo.

- Olha isso, não entra no pé. Tenho vários pares de tênis branco iguais e peguei igual, o mesmo pé. Agora, tenho que ir para o trabalho e não dá nem para ir para casa.

Viih ainda brinca:

- Amor, se te conforta, não tinha percebido.

Eli responde:

- Mas como é que vou colocar no pé? Não entra!

Quem nunca fez isso durante a correria, né?!