Mauá entrega 190 títulos para moradores de sete bairros

Em prosseguimento ao calendário de festividades pelos 70 anos de Mauá, o prefeito Marcelo Oliveira entregou na noite desta terça-feira (10), 190 novos títulos de propriedade aos moradores de diferentes regiões da cidade. Os imóveis regularizados fazem parte de um esforço contínuo para garantir segurança jurídica e cidadania à população, por meio do programa Minha Casa Legal. O evento foi realizado no hall principal da Prefeitura.

Foram contemplados nesta etapa moradores dos seguintes bairros: Jardim Cerqueira Leite (130), Núcleo Pedreirinha, na região do Parque das Américas (28), Sítio Bela Vista (15), Vila Independência (10), Vila Magini, Jardim Ipê e Jardim Zaíra (um cada).

No último sábado (7), os moradores de 120 apartamentos do Jardim Oratório, construídos com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), receberam a documentação de seus imóveis, após 10 anos de espera.

Desde o início do mandato, em 2021, a gestão municipal já regularizou cerca de 2.300 imóveis, por meio do programa Minha Casa Legal. O programa tem como objetivo promover a regularização fundiária em áreas urbanas, garantindo aos moradores a posse definitiva de suas propriedades. Marcelo Oliveira destacou a importância da ação: “Esses documentos são mais do que um reconhecimento legal, que vai valorizar os imóveis; são uma conquista de cidadania e segurança para essas famílias, que agora podem planejar o futuro com mais tranquilidade e dignidade. Esta é uma grande vitória para nossa cidade, e é uma honra fazer parte dessa transformação. Seguiremos trabalhando para construir uma Mauá cada vez melhor para todos,” afirmou.

A secretária de Habitação, Eliana Caldeira, entende ter cumprido a missão com mais essa entrega e agradeceu toda a equipe. “Concluir esta gestão com a entrega de mais de 2.000 títulos de regularização fundiária é motivo de grande orgulho e satisfação. Com a certeza de termos contribuído para vidas mais dignas, especialmente para aqueles que mais precisam e merecem, reafirmamos nosso compromisso com a justiça social e o direito à moradia. Este resultado é fruto de muito trabalho, dedicação e esforço coletivo. Quero agradecer imensamente a toda a equipe envolvida, que, com empenho e profissionalismo, tornou possível esta conquista tão significativa para nossa cidade e suas famílias”, declarou.

A Prefeitura segue com o compromisso de ampliar o programa e atender a mais famílias que ainda aguardam a regularização de seus imóveis.