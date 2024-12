Beyoncé teria forçado Jay-Z a aparecer publicamente após acusação de estupro

Eita! Segundo o jornal britânico Daily Mail, Beyoncé estaria forçando seu marido, Jay-Z, a aparecer publicamente após ser acusado de estuprar uma garota de apenas 13 anos de idade nos anos 2000.

O cantor apareceu ao lado da esposa e da filha, Blue Ivy, durante a première do filme Mufasa: O Rei Leão, em que a pequena dubla uma das personagens dentro do longa. As fontes do jornal revelaram que o casamento dos artistas estaria sob grande tensão após a exposição do processo contra ele, mas que a cantora estaria determinada a manter a família unida, tanto que o casal encarou de frente as câmeras durante a première do filme em menos de 24 horas após as acusações do crime saltarem mídia afora.

Beyoncé forçou Jay-Z a ir à estreia. Eles estão trabalhando com um especialista em crise que os está aconselhando sobre como lidar com isso. Beyoncé acredita que a melhor maneira é encarar de frente. Blue Ivy está bem ciente do que está acontecendo e tem a intenção de apoiar seu pai de qualquer maneira que puder. Ela estava lá em solidariedade ao pai e à mãe, comentou a fonte.

O caso veio à tona por conta da possível relação com Diddy Combs, que já está preso por outras acusações de violência sexual. Jay-Z e ele teriam abusado uma menina de 13 anos de idade nos anos 2000.