Enquente BBB 25: Diego Hypolito, João Gabriel ou Vitória Strada, quem deve ser eliminado?

A noite de domingo (6) foi movimentada no BBB 25. Logo após a eliminação de Daniele Hypolito, a casa enfrentou mais uma formação de Paredão. E, desta vez, Diego Hypolito, João Gabriel e Vitória Strada acabaram na berlinda.

A dinâmica começou com a decisão de Vitória, que, antes de deixar a liderança, vetou João Pedro da Prova do Líder. A competição, disputada em duplas, teve Maike e Renata como vencedores da última fase. Com isso, Maike assumiu a liderança pela quinta vez no reality.

Sem perder tempo, o líder Maike indicou Diego direto ao Paredão. No Confessionário, a votação foi acirrada: João Gabriel recebeu cinco votos da casa, enquanto Vitória foi a segunda mais votada, com três. Assim, o trio se formou para disputar a preferência do público no 14º Paredão da temporada.

Agora, o público decide quem deixa a casa mais vigiada do Brasil.