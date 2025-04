Dua Lipa inicia pré-venda de ingressos para turnê nesta segunda-feira (7)

A espera dos fãs está quase no fim. Começou nesta segunda-feira (7), às 10h (horário local), a pré-venda de ingressos para a etapa latino-americana da Radical Optimism Tour, nova turnê mundial de Dua Lipa. No Brasil, os shows acontecem em 15 de novembro, no MorumBIS (São Paulo), e em 22 de novembro, no Estádio Nilton Santos, o Engenhão (Rio de Janeiro). Os ingressos estão disponíveis no site da Ticketmaster e nas bilheterias oficiais, sem taxa de serviço.



A cantora britânica — dona de três Grammys, sete BRIT Awards e muitos hits dançantes — incluiu a América Latina em oito paradas de sua nova turnê, passando por Argentina, Chile, Brasil, Peru, Colômbia e México. Além da pré-venda exclusiva para fãs, que rola nesta segunda, quem tem cartão Visa terá acesso antecipado a partir de terça-feira (8). A venda geral começa na quinta (10), pelo site.



A turnê divulga Radical Optimism, terceiro álbum de estúdio da cantora, que chegou cheio de elogios e já vem movimentando fãs ao redor do mundo com apresentações cheias de energia, visual vibrante e muitos sucessos no setlist.



Enquanto isso, nas redes sociais, o clima é de caos e correria. Mesmo com gente dizendo que o novo álbum não empolgou tanto, a realidade é que a demanda por ingressos está altíssima. No X (antigo Twitter), os comentários mostram a luta dos fãs pra garantir um lugar na turnê: "O povo tava tudo reclamando do álbum da Dua Lipa tá fazendo O QUE NA PORTA DA FILA", escreveu uma fã. Outro brincou: "Me prometeram que Dua Lipa tava flopada, que tanta gente é essa".

Teve ainda quem resumiu o drama: "tentando ficar otimista radical pra conseguir os ingressos na pré-venda mas tá difícil hein Dua Lipa".



A fila virtual virou motivo de desabafo geral. "Sem entender essa fila virtual p show da Dua Lipa pqp, a última vez que comprei foi TÃO fácil e ela era mil vezes mais bombada do que hoje em dia", escreveu um perfil. Outro fã lamentou do fundão da internet: "Me prometeram que a Dua Lipa era flopada, e eu o único fã dela estou na casa do c*ralho na fila".