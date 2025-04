Evandro Fióti nega saques indevidos e fala sobre briga com Emicida

Evandro Fióti concedeu uma entrevista ao Fantástico no último domingo (6) para falar sobre a briga recente com Emicida. A relação entre os irmãos está estremecida desde que o rapper acusou o caçula de ter retirado cerca de seis milhões de reais da empresa que tinham juntos, a Laboratório Fantasma.

Indo direto ao ponto, Fióti declarou:

- Não, não fiz. Todas as transferências para ambos os sócios, e a divisão de lucros desses 16 anos, sempre foram feitas seguindo os ritos de governança da área administrativa e financeira. Eu não trabalhei de maneira antiética em nenhuma vez da minha vida.

A Laboratório Fantasma foi criada por ambos os irmãos em 2010 para gerenciar a carreira de Emicida. Na época, a divisão da empresa era de 50% para cada, mas isso mudou em 2014, quando o cantor passou a ter 90% e o irmão caçula 10%. Com isso, Emicida se tornou o administrador principal, e os outros sócios poderiam fazer retiradas mensais em comum acordo, como um salário.

Em dezembro de 2024, no entanto, eles decidiram repartir os bens. Foi quando Emicida teria se surpreendido com as retiradas do irmão. Em sua defesa, Fióti afirma que o cantor sabia dos saques:

- Ele foi avisado [da transferência]. Existe um e-mail dentro dos nossos e-mails institucionais e corporativos, existem evidências disso internamente, de que ele sabia.

Em um vídeo, divulgado pela Folha de São Paulo, é possível ver Emicida concordando com as retiradas do irmão, no entanto, o cantor afirma que as imagens foram tiradas de contexto.

- Dinheiro nunca foi o que me mobilizou. Desde a época que eu era servente de pedreiro, desde a época que eu fui líder em uma rede de fast food. O que me mobiliza é o que eu quero construir. E na Laboratório Fantasma nunca foi diferente disso. O que eu percebi foi que, neste lugar da ascensão econômica, a gente não foi preparado para o que isso traria, no que a gente deveria mudar individualmente na nossa vida, afirmou Fióti.

Afastamento ao longo dos anos

Ainda de acordo com Evandro, ele e o irmão foram se afastando ao longo do tempo.

- Quando eu percebi que existia um distanciamento entre nós, foi ali mais ou menos entre 2017 e 2018, contou ele.

Que continua:

- Eu acredito que a gente construiu coisas muito relevantes, mas chegou um momento que isso se esgotou. Eu tenho muita saudade do Leandro [Emicida] que se emocionava quando eu tocava violão. Aquela foi a energia que possibilitou que a nossa família construísse uma empresa para impulsionar os nossos sonhos.

Questionado sobre como estaria a sua mãe durante essa polêmica, Evandro respondeu:

- Não tem como ela escolher um lado, mas ela tem a compreensão do que aconteceu. Ela confia em mim e no Leandro também.

Resposta do Emicida

Emicida não quis gravar entrevista ao Fantástico, mas afirmou em nota:

Estou muito triste de ter que passar por tudo isso. Não quero e não vou espetacularizar essa situação, minha família, que eu amo tanto. Peço que meus fãs, amigos e parceiros compreendam este momento difícil. Deixarei que os advogados tratem do assunto daqui pra frente e torço para que nada disse precise continuar acontecendo.

Em outro trecho, ele ainda afirmou:

A Justiça já negou por duas vezes os pedidos feitos por Evandro nesse processo porque o juiz não viu fundamento. Disse ainda que as alegadas provas que Evandro diz ter e que são espalhadas nas redes foram apresentadas nos autos, e nem assim a Justiça viu fundamento.