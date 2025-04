Sabrina Sato posta cliques do casamento de Ana Maria Braga

Sabrina Sato publicou uma sequência de fotos nesta segunda-feira (7) mostrando como foi o seu fim de semana especial. Isso porque a apresentadora postou alguns cliques do casamento intimista de Ana Maria Braga com Fabio Arruda, que aconteceu na última sexta-feira (4) na capela construída na fazenda de Ana.

Depois de um fim de semana cheio de amor e muitas risadas, finalmente estou conseguindo postar algumas fotos. Energia boa demais! Fiquem com Deus (porque só Ele sabe o rolê que foi), escreveu Sabrina, na legenda.

Além disso, Sato também compartilhou alguns momentos ao lado de Nicolas Prattes, seu marido, com quem subiu ao altar em janeiro deste ano, e Zoe, sua filha, fruto do antigo relacionamento dela com Duda Nagle, mostrando como foram os últimos dias em família.

Vale lembrar que alguns convidados do casamento já haviam postado cliques da cerimônia em suas redes sociais, mostrado os looks dos noivos. Enquanto Ana Maria usou um vestido florido para a ocasião, seu noivo, agora marido, optou por um terno rosa claro.