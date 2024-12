Polícia prende mais 1 por assassinato no aeroporto

A força-tarefa da Secretaria de SSP-SP (Segurança Pública de São Paulo), criada para investigar o assassinato de Antônio Vinícius Gritzbach, em 8 de novembro, no aeroporto de Guarulhos, prendeu na noite de segunda-feira (9) mais um suspeito de envolvimento no caso.

A prisão foi realizada por policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) em um apartamento localizado na cidade de Praia Grande, no Litoral Paulista. As investigações da força-tarefa apontam que Matheus Augusto de Castro Mota é suspeito de ter auxiliado na fuga dos atiradores.

Após solicitação da força-tarefa, a Justiça expediu um mandado de prisão contra o homem, que será apresentado na sede do DHPP (Departamento de Homicídios e proteção à Pessoa, na Capital.

PRISÕES

Entre a tarde de sexta-feira (6) e a madrugada de sábado (7), três outros suspeitos de envolvimento no caso foram detidos por policiais da Rota. Na ação, os agentes de segurança apreenderam diversas munições de fuzil calibres 556 e 762 – o mesmo tipo usado no crime, segundo informações da SSP. Após audiência de custódia, a Justiça manteve a prisão temporária de um deles. Os outros são investigados.

As investigações da força-tarefa continuam para localizar os outros envolvidos no crime. Uma recompensa de R$ 50 mil está sendo oferecida para quem tiver informações sobre o paradeiro de Kauê do Amaral Coelho, 29 anos, que está com a prisão temporária decretada pela Justiça.