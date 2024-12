Reunificação no horizonte

A possível reunificação das sete cidades no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC ganha força com os sinais de diálogo entre os prefeitos eleitos Marcelo Lima (Podemos), de São Bernardo, e Tite Campanella (PL), de São Caetano. A participação de ambos na assembleia ordinária da instituição na manhã de ontem, em Santo André, demonstra avanço no esforço de retomada de cooperação regional. A presença das lideranças no colegiado, cuja atuação é essencial para planejar políticas públicas integradas, reforça a necessidade de superação de divergências políticas. O alinhamento é mais do que simbólico, pois reflete o compromisso com a construção de futuro coletivo que transcenda interesses individuais.

A união dos prefeitos para pleitear investimentos conjuntos nas esferas estadual e federal, como já ocorreu em passado recente, traz benefícios significativos. Iniciativas como a recuperação de vias de interligação regional, projetos de saneamento e a ampliação da segurança pública obtêm maior relevância quando apresentadas por entidade representativa de quase 3 milhões de habitantes. Exemplo disso foi o êxito do Consórcio em garantir recursos para a modernização de equipamentos de saúde no auge da pandemia. Além disso, a força de uma voz unificada favorece a atração de investimentos privados, fortalecendo a economia regional e beneficiando todos os municípios.

A reintegração, contudo, depende de ação prática. Cabe a Marcelo Lima e Tite Campanella assegurar que, a partir de 1º de janeiro, quando ambos tomam posse, substituindo Orlando Morando (PSDB) e José Auricchio Júnior (PSD), respectivamente, seus governos promovam os trâmites necessários junto às respectivas Câmaras para oficializar o retorno ao colegiado. O desafio inclui construir consenso político local e articular propostas que demonstrem os ganhos dessa adesão para as populações de São Bernardo e São Caetano. O êxito dessa missão – uma das bandeiras deste Diário – pode marcar o início de um novo ciclo de cooperação, com impactos duradouros para todo o Grande ABC.