Marina Ruy Barbosa revela que está morando com o noivo e comenta como estão os planos de casamento

Marina Ruy Barbosa comentou em tom descontraído sobre seu relacionamento com o noivo Abdul Fares e revelou se pensa se tornar mãe em 2025. Durante entrevista com Leo Dias, ela manteve um ar de mistério sobre sua vida pessoal, mas falou um pouco sobre os planos de casamento.

Ao ser questionada, ela brinca:

- E se eu já casei?

Porém, acaba contando que eles ainda não estão casados e seguem nos preparativos e tentando encontrar a melhor data e local para a cerimônia.

- A gente está meio confuso sobre isso. A gente ainda não decidiu, não bateu o martelo de onde vai ser e quando exatamente. Ao mesmo tempo, ele nunca casou ou fez uma festa de casamento, então isso é uma coisa que eu preciso ter um entendimento de até onde isso é importante para ele.

Marina também diz que está morando com o noivo:

- Tem que fazer um test-drive, né?

Atualmente, por conta dos trabalhos, ela se divide entre São Paulo e Rio de Janeiro. Os dois tomaram a decisão de viver sob o mesmo teto enquanto ela ainda estava dedicada às gravações da novela Fuzuê.

- A gente não tinha tido tempo de qualidade, a gente estava sempre correndo, porque eu gravava de segunda a sábado, domingo fazia publicidade. Então, quando terminou a novela, conseguimos ficar mais juntos.

Em relação à maternidade, primeiro negou os boatos de que estaria esperando seu primeiro filho e ficou curiosa para saber quem teria divulgado essa informação. Porém, diz que tem vontade de ser mãe no futuro.

- Eu quero ter [filhos].

Leo Dias pergunta se há a possibilidade de aumentar a família em 2025, ao que a atriz responde:

- Não sei, depende da mãe natureza. [...]

Em seguida, a artista conta que já tem alguns trabalhos em andamento para o próximo ano.

- Já tenho alguns projetos em desenvolvimento. Realmente, eu não sei se vai ser ano que vem ou um pouco mais para frente. Acho que vai ser um pouco mais para a frente.

Rede Globo

Ainda na entrevista, Marina explicou o motivo de ter decidido encerrar o seu contrato com a TV Globo após 20 anos:

- Então, foram 20 anos de Globo e acho que eu tive grandes oportunidades. Confiaram em mim para papéis super importantes, eu fiz minha carreira realmente na Globo. Mas durante alguns momentos, surgiram também oportunidades para trabalhar em projetos que não eram da emissora e que me interessavam artisticamente. E não deu para fazer por conta da exclusividade.

Em seguida, contou que estava em busca de iniciar uma nova fase em sua carreira e foi então que chegou a oportunidade de interpretar Suzane Von Richthofen na série Tremembé, da Amazon Prime Video.

- Então, chegou um momento? estou com 29 anos de idade, ano que vem faço 30, acho que é uma data simbólica, nesse sentido. Eu pensei muito e falei: quero ir atrás de bons papeis, não importa aonde, seja na Globo ou streaming. E surgiu também para mim essa personagem [Suzane Von Richthofen], em um momento que estava para acabar o meu contrato e eu decidi que queria me arriscar.

Apesar disso, ela não descarta a possibilidade de voltar a realizar trabalhos para a emissora aberta:

- Mas isso não quer dizer que eu não vá fazer trabalhos com a Globo, que eu amo e de certa forma me sinto em casa lá. Mas, nesse momento, artisticamente eu achei que seria muito importante para mim fazer a série Tremembé e essa personagem. É um desafio.

Tremembé

Marina dá mais detalhes sobre Tremembé, produção que também abordará outras mulheres que cometeram crimes que chocaram o Brasil, como Elisa Matsunaga, Anna Carolina Jatobá e Sandrão. A atriz diz que a série chega para mostrar lados menos abordados, como a convivência e cotidiano das detentas no presídio.

- A série é uma obra de ficção, porém é baseada em histórias reais que todo mundo conhece. A gente vai mostrar ainda um lado que não foi abordado, que é o lado do cotidiano do presídio e dessas mulheres juntas nesse presídio. Cada uma com seu crime, cada uma com seus pecados, cargas emocionais, tendo que lidar com isso, com a hierarquia dentro do presídio.

E revela que sua personagem não será uma representação 100% fiel à Suzane, pois contará com assinaturas da diretora e da artista.

- Uma das coisas que me dá mais liberdade de não pirar o cabeção, é o fato de se tratar de uma obra de ficção, eu não ter que imitar. Óbvio, a gente pega pistas disso que a gente já sabe, fotos, postura, mas tem ali uma assinatura da diretora, uma assinatura minha, de saber que é uma personagem.