MicroStrategy adquire US$ 2,1 bilhões de bitcoin, somando US$ 42 bilhões da criptomoeda

A MicroStrategy continuou sua maratona de compras de bitcoin durante a semana passada, adquirindo US$ 2,1 bilhões da criptomoeda. Isso eleva seu total de participações para 423.650 moedas, ou mais de 2% da quantidade total de bitcoin em circulação.

A empresa agora está avaliada em cerca de 2,4 vezes o valor de seu investimento em bitcoin, que é de cerca de US$ 42 bilhões.

A MicroStrategy financiou a compra com outra rodada de vendas de ações, totalizando US$ 2,13 bilhões, por meio de um grupo de subscrição de nove membros, de acordo com um relatório 8-K apresentado à Securities and Exchange Commission (SEC, a CVM dos EUA) nesta segunda-feira. As compras de bitcoin ocorreram de 2 a 8 de dezembro.

O objetivo da MicroStrategy é aumentar sua propriedade da criptomoeda em uma porcentagem maior do que a mudança em sua contagem de ações. Ela atingiu essa meta até o momento este ano.