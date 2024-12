PM de Diadema prende quarteto com R$ 70 mil em bebidas e cigarros

A Polícia Militar prendeu no domingo (8), em Diadema, quatro indivíduos que estavam em uma caminhonete com cerca de R$ 70 mil em produtos furtados de uma distribuidora localizada em Praia Grande, Litoral de São Paulo.



Entre os produtos apreendidos estavam 66 garrafas de uísque e 4.470 maços de cigarro.



Segundo o registro da ocorrência, a equipe observou a caminhonete modelo Ducato como constando de ação criminosa pelo projeto radar. Após abordagem feita no cruzamento das avenidas Presidente Kennedy e Conceição, não foi encontrado nada ilícito com o motorista e o passageiro.



Durante entrevista, porém, os homens revelaram a presença dos produtos e de mais dois indivíduos, que também participaram do furto, no compartimento fechado da caminhonete.



Diante dos fatos, a polícia deu voz de prisão aos quatro – todos admitiram a autoria do crime.



Ainda segundo o registro, o dono do estabelecimento comercial de Praia Grande compareceu ao 3°DP de Diadema e reconheceu suas mercadorias, com nota fiscal apresentada ao delegado de plantão.