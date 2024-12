Quanto antes, melhor

O aumento de diagnósticos tardios de HIV no Grande ABC, especialmente em Santo André, evidencia uma grave e preocupante questão de saúde pública. Em 2024, quase metade dos novos casos oficializados no município já apresentava sintomas avançados da doença. Esse cenário ultrapassa as taxas do Estado, onde a descoberta precoce é maior. A evolução do HIV para Aids, em muitos casos, pode ser evitada com a detecção prematura e início imediato do tratamento, disponível gratuitamente no SUS (Sistema Único de Saúde). No entanto, barreiras como preconceito, falta de informação e dificuldades no acesso aos exames persistem, ampliando os desafios no enfrentamento da epidemia.

A testagem regular é fundamental para conter a transmissão do HIV e evitar a progressão à Aids. Estudos mostram que muitos infectados desconhecem sua condição, ampliando o risco de disseminação do vírus. A inclusão do exame nos check-ups médicos de rotina, como sugere a infectologista Elaine Matsuda em entrevista ao Diário, pode mudar o quadro. Além disso, campanhas informativas devem combater o estigma em torno da doença, encorajando as pessoas a buscarem o diagnóstico e o posterior tratamento. Estratégias educativas, aliadas a políticas públicas mais acessíveis, podem reduzir as taxas de contaminação entre jovens e outros grupos vulneráveis, como as populações preta e parda.

Outro ponto crítico é o abandono do tratamento, especialmente em populações de baixa renda. Dados de municípios como Ribeirão Pires mostram que, mesmo com o diagnóstico, muitos pacientes não dão continuidade ao acompanhamento médico. A ampliação do horário de atendimento e da oferta de medicamentos em mais locais poderia aliviar essa situação, conforme sugerido por especialistas. Investir em soluções que eliminem barreiras logísticas e sociais é essencial para garantir que o avanço da doença seja controlado e vidas sejam preservadas. O diagnóstico precoce é mais do que um passo inicial; é um elemento central na luta contra o HIV e a Aids.Quanto antes vier, melhor.