Zoe, filha de Sabrina Sato e Duda Nagle, quebra o braço antes de festa de aniversário

Parece que alguém vai celebrar o aniversário com o braço engessado! Pois é, neste domingo, dia 8, Sabrina Sato usou as redes sociais para compartilhar um vídeo de Zoe, sua filha de seis anos de idade, no hospital com o membro imobilizado.

Segundo a pequena, que fez aniversário dia 29 de novembro, ela caiu de um brinquedo e acabou machucando o braço. A festa de aniversário oficial de Zoe, que vai ter o tema de Fábrica de Chocolate, vai acontecer nesta terça-feira, dia 10.

No vídeo, compartilhado pela mamãe, Zoe aparece sorridente, apesar do machucado e conta como tudo aconteceu, tranquilizando a família e os amigos.

Que bom que ficou tudo bem, não é? Zoe é filha de Sabrina com Duda Nagle.