PSDB filia três prefeitos em encontro na Capital

O diretório estadual do PSDB realizou ontem, no WTC Events Center, na Capital, o encontro Tucanos em Ação, que reuniu prefeitos, vices e vereadores eleitos com o objetivo de debater o futuro do partido e da social democracia no País. Durante o evento, o presidente do PSDB paulista e chefe do Executivo de Santo André, Paulo Serra, filiou três prefeitos à sigla.

Ingressaram no PSDB durante o evento de ontem os atuais prefeitos de Ariranha, Joamir Barboza, e de Bady Bassit, Luiz Tobardini, além do prefeito eleito de Júlio Mesquita, Elton Francisco de Brito. Os três tiveram as fichas abonadas por Serra e pelo presidente nacional do partido, Marconi Perillo. Outras lideranças estão em articulação para se filiar ao partido nas próximas semanas. “Essas três filiações apontam para o crescimento do partido”, avaliou Paulo Serra.

“Foi um evento importante porque reunimos 150 prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, além de outras lideranças, somando quase 200 participantes, para ministrar palestras e capacitá-los sobre a vida pública com a lógica de fortalecer o partido visando as eleições de 2026”, prosseguiu o mandatário tucano. Quem compareceu pôde acompanhar painéis jurídico e sobre responsabilidade fiscal, entre outros.

Segundo Paulo Serra, o PSDB eleva para 25 o número de prefeitos no Estado de São Paulo – resultado que o tucano considera “satisfatório na medida do possível” tendo em vista o atual momento de reconstrução do partido. O número, porém, representa queda de 85,7% ante as 176 prefeituras conquistadas em 2020.

Em nível nacional, os tucanos comandarão 280 municípios a partir de 1º de janeiro, contra 515 em 2020 – queda de 46%. Ainda assim, o partido terá mais cidades sob seu comando do que o PT, sigla do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que soma 252.

Apesar de ressaltar que o evento teve o caráter de promover a integração entre os gestores, Paulo Serra reconheceu que, como qualquer atividade política, o encontro também “iniciou caminhos do PSDB para 2026”. O prefeito entende que o partido tem bons nomes para disputar as eleições de daqui a dois anos. “Trata-se de uma discussão ainda muito prematura, mas o que a gente tem sentido é que temos bons quadros e força partidária para isso, mas é um debate que, obviamente, ainda vai amadurecer”, comentou Serra, cujo mandato à frente do diretório estadual vai até outubro de 2025.

Também participaram do evento de ontem o deputado federal Vitor Lippi, o deputado estadual Vinícius Camarinha e o e o secretário geral da executiva estadual do PSDB, Luiz Oliveira.

Eventos Regionais

Paulo Serra revelou que, a partir de abril do próximo ano, o PSDB deve realizar 11 eventos regionais no Estado com o objetivo de fortalecer os quadros partidários tucanos.