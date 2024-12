Confira a previsão do tempo no Grande ABC para este sábado (7)

O clima no Grande ABC promete variações significativas neste sábado (7), com temperaturas em elevação e umidade relativa oscilando ao longo do dia. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as condições climáticas indicam muitas nuvens pela manhã e tarde, seguidas de pancadas de chuva isoladas durante a noite.

Santo André

A mínima será de 19°C, enquanto a máxima poderá atingir 34°C. A umidade relativa do ar varia de 100% a 30%. O céu permanecerá encoberto durante o dia, com possibilidade de chuva isolada à noite.

São Bernardo

São Bernardo terá uma mínima de 20°C e máxima de 35°C, a maior temperatura prevista na região. A umidade oscila entre 100% e 30%. Assim como em Santo André, a previsão é de céu nublado, com pancadas de chuva isoladas no período noturno.

São Caetano

As temperaturas em São Caetano variam entre 20°C e 34°C, com umidade relativa entre 100% e 30%. O padrão climático segue o mesmo das cidades vizinhas: céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada à noite.

Diadema

Diadema terá mínima de 20°C e máxima de 33°C, com umidade variando de 100% a 40%. A cidade terá o céu nublado durante todo o dia e previsão de chuvas no período noturno.

Ribeirão Pires

Na Estância Turística de Ribeirão Pires, a temperatura mínima será de 19°C e a máxima, de 33°C. A umidade do ar ficará entre 100% e 35%. O dia será nublado, com chance de chuva isolada à noite.

Rio Grande

Em Rio Grande da Serra, os termômetros registram mínima de 20°C e máxima de 33°C. A umidade relativa do ar oscila entre 100% e 35%. A previsão é de céu encoberto durante o dia e pancadas de chuva isoladas à noite.

Com temperaturas em alta e umidade variando, a população deve estar preparada para o calor durante o dia e para possíveis chuvas no período noturno. Recomenda-se o uso de protetor solar e a hidratação constante.