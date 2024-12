Obituário - 9 de dezembro de 2024

SANTO ANDRÉ

Ambrozio Rodrigues, 86. Natural de Ouro Preto (Minas Gerais). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Barbosa dos Santos, 82. Natural de Salinas (Minas Gerais). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Martins de Barros, 81. Natural de Boracéia (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Comerciante. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

João da Silva Pinto, 79. Natural de Socorro (SP). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adelino Garcia, 78. Natural de Guapiaçu (SP). Residia no Jardim Santo André, em São Paulo, Capital. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Ana Oliveira Cassola, 77. Natural de Biritinga (Bahia). Residia em Utinga, Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio José dos Santos, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Motorista. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosemeire Maria Carmacio da Silva, 58. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Oriental, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Welton Lourenço do Vale, 44. Natural de Santo André. Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Danylo Souza do Nascimento Monteiro, 31. Natural de Santo André. Residia no Centreville, em Santo André. Autônomo. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Vera Maria da Silveira, 96. Natural de Curitiba (Paraná). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Nair Raymundo Alegria, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Caetano. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Carlos Alberto Gamba, 75. Natural de São Caetano. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Ajudante industrial aposentado. Dia 4, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Ivani Rodrigues Garcia, 64. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 4. Velado em São Caetano. Cemitério Alpha Campus, em Jandira (SP).

Paulo Sérgio da Cunha Barbosa, 52. Natural de Caçapava (SP). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Deonísia Batista Reis Santos, 87. Natural de Ipirá (Bahia). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Ataíde Francisco da Silva, 71.

MAUÁ

Sonia Regina Brum Teodoro, 56. Natural de Mauá. Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 4, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Clarestina Aparecida Correia da Silva, 93. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Bocaina, em Ribeirão Pires. Dia 4. Cemitério São José.

Jorge Menezes Rodrigues, 66. Residia na Vila Rosária, em São Paulo, Capital. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

José Fernando Gomes Barbosa, 61. Natural de Umbuzeiro (Paraíba). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 4, Cemitério Municipal de Diadema.

Robson da Silva Carlos, 51. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.