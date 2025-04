Pesquisa revela força do futebol regional no Paulista

Com o fim do Paulistão de 2025, os números das últimas cinco edições do Estadual ajudam a dimensionar o desempenho dos clubes do Estado em campo. Levantamento realizado pelo portal Sambafoot mostra que, embora os times da Capital liderem a maioria dos indicadores, equipes do Grande ABC se destacam em quesitos defensivos, como o número de jogos sem sofrer gols.

De 2021 a 2025, os clubes da região somaram 58 partidas sem ter a rede vazada. O São Bernardo FC lidera o recorte local com 22 jogos em branco, desempenho que o coloca inclusive à frente de equipes tradicionais do torneio, como Santos e Ponte Preta, ambos com 17. Mas quando o foco vai para os gigantes da Capital, a hegemonia fica clara: o Palmeiras é o dono da melhor defesa do período, com 44 jogos sem ser vazado em 66 partidas, e o Corinthians aparece logo atrás, com 33.

Ainda assim, os números dos clubes do Grande ABC chamam atenção. O Netuno, vice-campeão em 2023 e rebaixado para a Série A-2 neste ano, emplacou 18 jogos sem sofrer gols, e o Santo André (hoje na A-2) teve 17 partidas zeradas. O São Caetano participou somente do torneio de 2021 e ficou um jogo sem ser vazado.

Ofensivamente, quem se destaca entre os times da região é o Tigre, que balançou as redes 58 vezes em 50 jogos, média superior a um por partida. O Água Santa marcou 48, e o Ramalhão, 38. Neste quesito, os grandes da Capital também lideram: o São Paulo é o que mais balançou a rede no período, com 107, seguido por Palmeiras (99) e Corinthians (87).

Fator casa

No quesito mando, o recorte também mostra equilíbrio. Os clubes do Grande ABC anotaram 76 gols em casa, com o São Bernardo liderando mais uma vez, com 32. Com 28 tentos na Arena Inamar, o Netuno vem atrás, seguido pelo Santo André – 15. O Azulão, na campanha de rebaixamento em 2021, fez somente um gol no Anacleto Campanella.

Entre os principais times do Estado, o fator casa também foi determinante para o desempenho ofensivo nos últimos cinco anos. O Tricolor lidera com 76 gols no MorumBis, seguido pelo Palmeiras (71). O Corinthians aparece com 68, enquanto o Santos completa a lista, balançando as redes 56 vezes como mandante.