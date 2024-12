Chegada do Papai Noel marca inauguração do Paço Encantado

Com presença de grande público, principalmente de crianças, o Papai Noel chegou a Santo André na noite de ontem e marcou a abertura do Paço Encantado, complexo natalino do município que vai disponibilizar diversas atividades e estruturas durante o mês. Além da presença do bom velhinho, que chegou em grande estilo pela roda gigante, a inauguração do espaço contou com show de drones no céu da cidade, apresentação de coral e acender das luzes da árvore de Natal. De acordo com a Prefeitura, 5.000 mil pessoas participaram da primeira noite do evento.

Localizada no Espelho D’Água do Paço, a estrutura natalina funcionará diariamente, até o dia 22 e oferece diversas opções de lazer para família, como roda gigante, pistas de patinação e ski (com agendamento), tobogã, apresentações musicais, a tradicional árvore de Natal e o Ursulino gigante (mascote do município). O espaço funcionará diariamente até 22 de dezembro, de segunda a sexta, das 14h às 22h, e aos sábados e domingos, das 10h às 22h.

Todas as atrações são gratuitas, porém, a Prefeitura deixará à disposição do público caixas para recolher doações, que serão destinadas ao Banco de Alimentos e a 127 entidades do Fundo Social de Solidariedade – durante a Feira do Natal Solidário foram arrecadadas cinco toneladas de não perecíveis.

Participaram do evento de abertura, o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), a primeira-dama e deputada estadual, Ana Carolina Serra (Cidadania) e a filha do casal, Maria Carolina, além da presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ana Claudia de Fabris e outras autoridades municipais. Em clima de despedida, o chefe do Executivo agradeceu pelos oito anos à frente do Paço andreense.

“A principal conquista da nossa gestão foi reconectar as pessoas com o poder público. Olhamos para trás e olhamos o início de tudo, dos eventos solidários que a Ana Carolina idealizou quando reativou o Fundo Social e o Banco de Alimentos. Em 2017 começamos com um natal solidário pequeno e virou essa grande festa que é referência da Região Metropolitana de São Paulo.

Não tenho dúvidas que será um sucesso de arrecadação para fechar

esses oito anos com chave de ouro”, disse Paulo Serra.

Ana Carolina Serra reforçou que além da diversão, a iniciativa natalina é uma ação social que busca ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social do município. “A participação e o número de doações mostra essa participação e envolvimento da sociedade, desde 2017 já arrecadamos mais de 5.000 toneladas de alimentos. Em todos os espaços de Natal neste ano terá postos de arrecadação de alimentos, produtos de higiene e materiais de limpeza. Quanto maior o volume de arrecadação, maior será o número de pessoas ajudadas”, pontuou a deputada estadual.

O complexo, que possui cenografia temática e efeitos especiais, recebe neste fim de semana, atrações musicais a partir das 19h. Hoje, a dupla Valente e Soberano sobe ao palco para apresentar os clássicos do sertanejo. Já no domingo, o grupo Cólica Renal apresentará um especial da banda, Mamonas Assassinas. A semana começa com um especial da cantora brasileira, Cássia Eller, com apresentação de Nathalia Côrte, na segunda-feira.

Todas as atrações estão disponíveis no site: www.santoandrenatalsolidario.com.br

NATAL NO PARQUE

O Parque Celso Daniel (Avenida Dom Pedro II, 940 - Jardim) recebe a Casa do Papai Noel e a Vila de Natal, nos mesmos dias e horários do Paço Encantado. O local terá cenografia inspirada em tradicionalidades natalinas, com efeitos especiais e personagens clássicos da época do ano.

Durante o mês, a cidade terá ainda o Trenó Natalino, que passará em diversos bairros da cidade entre os dias 6 e 22 de dezembro, em dias alternados. O veículo terá enfeites e personagens do Natal.