Capotamento na Anchieta trava sentido Litoral

O capotamento de um carro no km 34 da Rodovia Anchieta gera lentidão aos motoristas que se deslocam até a Baixada Santista na tarde desta sexta-feira (6). De acordo com a Ecovias, devido o acidente a extensão de congestionamento segue até o km 32. A vítima está ilesa, segundo a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).

De acordo com a agência, a ocorrência começou às 13h39, quando uma carreta parou no acostamento da via, devido ao bloqueio do rastreador, quando, sem tempo de frenagem, o carro colidiu com sua traseira.

EM OUTRAS ROTAS

Ainda na Anchieta, o sentido São Paulo é marcado por tráfego lento em dois quilômetros, do km 19 ao 17, por excesso de veículos. No mesmo destino, a Imigrantes também apresenta ponto de lentidão entre o km 51 e 49.

