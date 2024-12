CCXP24: como moradores do Grande ABC podem chegar ao evento

A CCXP24, que ocorre de 5 a 8 de dezembro, promete reunir fãs de cultura pop de todo o Brasil no São Paulo Expo. Se você mora em cidades do Grande ABC, como Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires ou Rio Grande da Serra, confira as melhores rotas para chegar ao evento. O transporte público é uma das formas mais práticas para sair da região e chegar ao São Paulo Expo.

Abaixo, as principais opções:

Trem e Metrô

1. Linha 10-Turquesa (CPTM):

De cidades como Santo André, São Caetano, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, utilize a Linha 10-Turquesa até a estação Brás, que conecta diretamente à Linha 3-Vermelha do metrô.

No Brás, siga até a estação Sé e pegue a Linha 1-Azul no sentido Jabaquara.

2. Transfer Gratuito da Estação Santos-Imigrantes:

Outra opção é descer na estação Tamanduateí e seguir pela Linha 2-Verde. Após descer na estação Santos-Imigrantes, utilize o serviço gratuito de ônibus oferecido pela CCXP. Este transfer funciona das 8h às 23h30, ligando diretamente a estação ao São Paulo Expo.

Ônibus Municipal e Intermunicipal

Cidades como São Bernardo e Diadema possuem conexões diretas via ônibus intermunicipais. Em Diadema, use linhas intermunicipais com destino ao Terminal Jabaquara, como as que passam pelo Corredor ABD. De lá, siga pela Linha 1-Azul até o evento. Já São Bernardo e Santo André possuem linhas que conectam ao Jabaquara ou terminais próximos, como o Sacomã, com conexões rápidas ao Metrô.

De Carro

Os moradores do Grande ABC têm acesso fácil ao São Paulo Expo pela Rodovia dos Imigrantes. Veja algumas rotas principais. Em Diadema e São Bernardo, o acesso direto é pela Avenida do Taboão até a Rodovia dos Imigrantes.

Em Santo André e São Caetano, use a Avenida dos Estados ou Avenida Guido Aliberti para acessar a Imigrantes via São Bernardo. Já em Mauá e Ribeirão Pires, conecte-se à Avenida dos Estados e, em seguida, siga até São Bernardo.

Estacionamento

O São Paulo Expo possui estacionamento coberto, mas as vagas são limitadas. Chegue cedo ou utilize aplicativos de carona compartilhada para evitar congestionamentos e custos elevados.

Dicas Extras

• Planeje-se para horários de pico no transporte público e no trânsito, especialmente no sábado.

• Para quem está em Diadema, o acesso direto à Imigrantes reduz o tempo de trajeto de carro.

• Consulte aplicativos como Google Maps e Moovit para rotas em tempo real.