Jenny Miranda revela que ainda não conheceu Kaleb, filho de Bia Miranda: Espero ver ele antes do próximo nascer

Jenny Miranda compartilhou nas redes sociais uma imagem do ultrassom de Bia Miranda e falou sobre o bebê que sua filha está esperando com Samuel Sant'Anna, mais conhecido como Gato Preto. A famosa fez um desabafo sobre ainda não ter conhecido o neto mais velho, Kaleb, de seis meses de vida, fruto da antiga relação da herdeira com DJ Buarque.

Nos Stories do Instagram, Jenny publicou o registro do ultrassom e usou a legenda para falar que ainda não conseguiu ver o primogênito de Bia, mas gostaria de ter uma convivência com os dois netos.

E vem mais um netinho. Ainda não consegui ver o Kaleb, espero ver ele antes do próximo nascer. Aliás, espero que tudo se acerte para que eu possa ter convivência com os dois. Deus abençoe.

Gravidez de Bia Miranda

Na última quarta-feira, dia 4, Bia Miranda rebateu comentários de internautas nas redes sociais. A influenciadora publicou um print de pessoas falando sobre como a sua barriga ainda não cresceu muito, alegando que teria feito uma lipoaspiração e duvidando que esteja grávida. Diante disso, respondeu:

Nunca fiz lipo. 12 semanas e quatro dias com a barriga chapadinha.

A famosa ainda recebeu uma mensagem de uma pessoa perguntando o motivo de ter decidido não expor ou comentar sobre a gestação, ao que Bia explicou:

Porque as pessoas são maldosas e nessa gravidez elas estão pegando pesado. Não me afeta nada, mas a inveja e o negativo sempre chegam.

Logo em seguida, exibiu a imagem do ultrassom [a mesma replicada por Jennie] e legendou:

A barriga continua intacta.

Mais tarde, retornou para deixar claro que nunca realizou nenhum procedimento estético na barriga:

- Ah ela não está grávida porque está sem barriga, ai essa barriga não cresce, então é tudo marketing. Essas são as coisa que mais escuto aqui. 12 semanas e quatro dias, tá? Gente, pelo amor de Deus, na gravidez do Kaleb também fiquei assim. A minha genética é assim. Eu tive barriga pequena, pari e minha barriga murchou. O pessoal falou que fiz lipo depois que eu pari, que a médica tinha feito lipo em mim na sala de parto. Foi uma invenção de coisas. Nunca fiz lipo, na minha vida nunca mexi na minha barriga. A única coisa que tenho é meu silicone, botox na boca, cabelo e dente. O povo não tem o que inventar né?

Ela ainda revelou que a médica pediu que coma mais carne vermelha, pois está com um pouco de anemia.

- A médica falou que estou com um pouco de anemia, que tenho que comer mais carne vermelha, que eu não gosto muito, como mais frango. Preciso também beber água, comer beterraba, brócolis e essas coisas. Agora estou me alimentando bem, mas antes não me alimentava bem, comia muito besteira, mas agora estou comendo comida.

E finalizou:

- Estou pesando 55,5. Da última vez que vim, estava pesando 52, então dei uma engordada. Quem me acompanha sabe que não me alimento bem, não sinto fome, não como. Por isso sou magra, entendeu agora? Mas agora estou forçando a me alimentar melhor, que mesmo depois que tiver o bebê quero engordar, chegar até os 60. Quando chegar nos 62 vou estar suave, que estou muito magra.