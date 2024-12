Honra e mérito

Um dos capítulos mais importantes da história de 66 anos do Diário foi escrito ontem, em Brasília, Distrito Federal, quando o jornal foi condecorado com a Medalha Mérito Legislativo, a maior honraria concedida pela Câmara dos Deputados.

A atuação inconteste na defesa do Grande ABC foi o que levou o periódico a ser indicado para a comenda que, desde 1983, é entregue a autoridades, personalidades, instituições ou entidades, campanhas, programas ou movimentos de cunho social, civil ou militar, nacionais ou estrangeiros, que tenham prestado serviços relevantes ao Legislativo ou ao País. E, nesta edição, o Diário foi o único veículo de comunicação agraciado.

Após receber a medalha das mãos do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), ao lado da segunda-secretária da Mesa Diretora, Maria do Rosário (PT), e do deputado federal Alex Manente (Cidadania) – responsável pela indicação –, o diretor de Redação do Diário, Evaldo Novelini, destacou o trabalho desenvolvido pelo jornal ao longo de seis décadas “em defesa da democracia e do direito que todos têm para expressar suas ideias e suas opiniões”.

A condecoração, que terá lugar de destaque na galeria de troféus conquistados por este Diário, é fruto de um trabalho incansável de jornalistas, repórteres fotográficos, editores e outros profissionais, que se esmeram não apenas na função de informar, mas que têm como missão fazer a diferença na vida dos quase 3 milhões de habitantes das sete cidades, noticiando, mostrando as boas iniciativas e cobrando quando as coisas não funcionam como deveriam.

Até hoje, são 19.642 edições do jornal impresso, além das plataformas digitais – portal de internet, WebTV e redes sociais –, que levam informações de qualidade, apuradas por profissionais sérios e comprometidos em, além de produzir notícias, contribuir para o protagonismo do Grande ABC.

A insígnia, entregue em cerimônia de gala, é um orgulho para o Diário, e para todo o Grande ABC.