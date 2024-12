Palavra do Leitor - 5 de dezembro de 2024

Mérito Legislativo - 1

Jornalismo do Diário ganha Medalha do Mérito Legislativo (Política, dia 4). Fomos acordados com alegria pelo reconhecimento e gratidão que deputados federais, direto da Praça dos Três Poderes (Brasília), nos presentearam. ‘Diário conquista maior honraria da Câmara Federal’. Com essa reflexão nós como cidadãos ‘setecidadenses’ nos vestimos também dessa honraria mais que merecida. Nosso Diário, maior jornal regional do Brasil, bem como seu CEO, seus jornalistas, gráficos assim como todos os funcionários que são também responsáveis desse jornal e que nos representam como leitores que somos. Grande Diário receba nossos parabéns e emoção pelo muito e tanto.

Cecél Garcia

Santo André

Mérito Legislativo - 1

Jornalismo do Diário ganha Medalha do Mérito Legislativo (Política, dia 4). Nós, munícipes do Grande ABC, temos comemorar essa honraria ao DGABC outorgada pela Câmara Deputados pelos 66 anos do jornal, que possui profissionais que trabalham incansavelmente em busca de informações de qualidade. Nossa homenagem aos apresentadores, editores produtores, repórteres, técnicos e demais colaboradores pelas edições de qualidade ímpar. Levando informações de qualidade para todos leitores

Paulo de Tarso

Instagram

Invasão - 1

Defesa Civil tem atuação impedida durante ação em imóvel invadido (Política, dia 4). Mais de 10 anos abandonando e ninguém vistoriou. Por que a vistoria agora? Mas não seja por isso, tem alguns imóveis abandonados na proximidade, vistoriem eles e já notifiquem os donos.

Pedro Gomes

Instagram

Invasão - 2

Defesa Civil tem atuação impedida durante ação em imóvel invadido (Política, dia 4). A própria vizinhança relatou que o prédio estava sendo habitado por usuários de drogas, e a Prefeitura nunca fez nada. Agora decidem averiguar a estrutura e a segurança das pessoas da casa.

Isabella Leal

Instagram

Violência policial - 1

Estado afasta 13 PMs após policial de Diadema jogar home de ponte (Setecidades, dia 4). Tem de trocar o secretario. Esse cara sempre apoiou esses atos e deu carta branca para PM assassinar.

Matheus Pinho

Instagram

Violência policial - 2

Estado afasta 13 PMs após policial de Diadema jogar home de ponte (Setecidades, dia 4). Por que falam de ação, sendo que foi um crime? Não foi legítima defesa, não tinham o direito de atentar contra a vida de alguém. Antes de discordar, pensa se fosse você no lugar. Iria gostar do caso ser tratado apenas como uma ação policial?<EM>

Dylan Batista

Instagram