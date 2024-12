Taka discute modernização da máquina com Paulo Serra

O prefeito eleito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), foi recebido pelo chefe do Executivo de Santo André, Paulo Serra (PSDB), no gabinete do tucano. O encontro abordou vários temas, como a otimização de recursos, a modernização da máquina pública e a implementação de projetos inovadores, como o premiado Moeda Pet. “As dicas que você nos deu, Paulo, serão muito importantes para esses dias tenebrosos que virão em Diadema”, previu Taka, em vídeo publicado nas redes sociais, referindo-se ao andreense como o “melhor prefeito da região”. O emedebista consultou-se com a pessoa certa, afinal, Serra herdou de seu antecessor, Carlos Grana (PT), uma Prefeitura em frangalhos, com restos a pagar de R$ 320 milhões e precatórios na casa de R$ 5 bilhões. Porém, o tucano deixará para o sucessor, Gilvan Junior (PSDB), finanças saneadas e redução de 65% nas dívidas judiciais. “Quero parabenizar o Taka por sua coragem, trajetória e experiência, que vai colocar à disposição de Diadema. Tenho certeza de que você vai arrumar a casa, como fizemos em Santo André, e depois vai mudar a vida da população”, elogiou o tucano.

BASTIDORES

Monitoramento

O secretário de Segurança Urbana de São Bernardo, Coronel Carlos Alberto dos Santos (foto), visitou nesta quarta o prédio do Legislativo a fim de vistoriar as câmeras de monitoramento instaladas no local. A ação faz parte do projeto da Prefeitura que prevê a instalação de 350 novos postes com câmeras na cidade, ampliando a atual rede de monitoramento de 400 para 750 equipamentos. O prefeito Orlando Morando (PSDB) iniciou a ampliação, que será concluída por seu sucessor, Marcelo Lima (Podemos).

Secretariado

O prefeito eleito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), anuncia nesta quinta, a partir das 18h, em um hotel da cidade, uma nova leva de nomes para seu primeiro escalão. Na última sexta-feira, o podemista apresentou os responsáveis pelas Pastas de Cultura, Transportes, Saúde e Desenvolvimento Econômico, além da chefia de Gabinete.

MRS – 1

O prefeito eleito de Rio Grande da Serra, Akira Auriani (PSB), reuniu-se com equipe da MRS Logística, que opera serviço de transporte ferroviário de carga na região, para dialogar sobre investimentos na cidade. O prefeito eleito conversou com a empresa sobre o projeto de construção de viaduto para transpor a linha férrea, próximo à estação da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

MRS – 2

“Conversamos com a equipe da MRS sobre essa demanda urgente da cidade, que é ter uma passagem para pedestres e veículos. Trata-se de grande avanço em mobilidade urbana, já que a cancela trava o município”, disse Auriani. A MRS fará, nas cidades cortadas pela linha férrea, contrapartidas pela concessão das operações pelo governo federal, o que inclui uma nova linha – segregada para a operação logística – no trecho entre Rio Grande da Serra e Brás.

Transição

As equipes do prefeito eleito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), e do governo José de Filippi Junior (PT) realizaram nesta quarta a segunda reunião do processo de transição. Segundo a Prefeitura, foram entregues novos documentos solicitados sobre a situação financeira do município, precatórios, convênios com os governos federal e estadual, bem como contratos, licitações em curso e organograma da administração. Na próxima semana terá início a etapa de reuniões com as áreas supervisionadas pela coordenação de transição.