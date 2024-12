Tarcísio mantém Derrite após policial jogar homem de ponte

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quarta-feira (4) que não vai demitir o secretário da Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite, ao ser questionado diante da crise aberta com o caso do policial militar do 24º BPM (Batalhão de Polícia Militar) de Diadema, que arremessou um homem de uma ponte durante uma ação na madrugada da última segunda-feira (2).

“Não vou (demitir). Olha os índices da segurança pública”, disse o governador, que esclareceu que a vítima não foi morta pela polícia. “O policial não matou. O que aconteceu foi muito ruim. Nós vamos tomar providência. Então cuidado com as afirmações”, continuou Tarcísio.

Em uma postagem feita no Instagram, Derrite prometeu “severa punição” aos envolvidos no caso. A corporação afastou 13 policiais que participaram na ocorrência, mas as identidades dos agentes não foram reveladas. Todos os envolvidos são do 24º Batalhão de Polícia Militar, de Diadema.

Segundo a corporação, os PMs fizeram o registro no sistema operacional da polícia de uma perseguição a uma dupla de moto considerada suspeita, mas sem mencionar qualquer arremesso de cima de uma ponte. O registro policial diz ainda que dois homens não teriam parado após pedido dos policiais. Os agentes, então, os perseguiram por cerca de dois quilômetros e só conseguiram alcançá-los justamente onde o vídeo foi gravado, na Rua Padre Antônio de Gouveia.

PAI INDIGNADO

O pai do homem que foi arremessado da ponte disse considerar “inadmissível” e “selvagem” a atitude do agente e cobrou explicações. Em entrevista à TV Globo, o mecânico Antônio Donizete do Amaral afirmou que a vítima se chama Marcelo e tem 25 anos.

“Uma pessoa já dominada... pra mim isso é selvagem. Tem que perguntar para esse policial se ele tem filho, se tem neto. Não se trabalha dessa forma”, disse o mecânico, que afirmou que o filho não corre riscos. “Ele está bem, mas não consegui falar com ele. É inadmissível, não existe isso aí. Eu acho que a polícia está aí para fazer a defesa da população e não fazer o que fez”, continuou Amaral.

Ainda segundo o pai, o homem é entregador. “Trabalhador. Menino que sempre correu atrás do que é dele. Não tem envolvimento, não tem passagem, não tem nada. Eu gostaria de uma explicação desse policial aí e o porquê ele fez isso”, completou o mecânico.

De acordo com testemunhas, a polícia estava no local para dispersar um baile funk que acontecia na rua, em local que fica próximo da divisa com Diadema, no bairro Cidade Ademar.

A ponte de onde Marcelo foi arremessado passa por cima de um córrego que corta a comunidade da Vila Clara e tem cerca de três metros de altura. Ainda segundo testemunhas e de acordo com a família, a vítima machucou a cabeça e o rosto na queda e teria sido salva por moradores de rua que estavam embaixo da ponte.

VÍDEO

Na gravação que circulou em redes sociais, é possível ver três agentes da PM sobre a ponte. Um deles levanta uma moto do chão e a encosta em uma mureta. Outro policial aparece segurando pelas costas um homem usando uma camiseta azul. O vídeo registra o momento em que o policial levanta o rapaz pelas pernas e o arremessa do alto da ponte sobre um córrego.