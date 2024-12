Mundial de Clubes de 2025 fecha acordo de transmissão com a DAZN

A Fifa fechou um acordo de transmissão global do Mundial de Clubes de 2025 com a DAZN, que terá exclusividade de exibição, mas pode sublicenciar os direitos para redes locais. Conforme informado pela entidade máxima do futebol nesta quarta-feira, a plataforma de streaming vai exibir todas as 63 partidas do torneio gratuitamente.

"Desde o início, a Fifa queria ter os 32 melhores clubes do mundo competindo em um torneio inclusivo e baseado em mérito para coroar o único 'campeão mundial de clubes da Fifa' oficial", disse Giannni Infantino, presidente da entidade máxima do futebol mundial.

"Como parte disso, era imperativo para a Fifa garantir que o máximo de fãs de futebol ao redor do mundo pudesse acompanhar a ação, e este acordo com a DAZN garante que, em termos de transmissão, o novo Mundial será o torneio de futebol de clubes mais amplamente acessível de todos os tempos."

A parceria entre DAZN e Fifa começa já nesta quinta-feira, dia 5, quando será realizado o sorteio que definirá os grupos dentro dos quais serão distribuídos os 32 clubes participantes do Mundial, a partir das 15 horas. Os representantes brasileiros são Flamengo, Botafogo, Fluminense e Palmeiras.

"Este acordo inovador com a Fifa é um marco importante na jornada da DAZN para ser a plataforma de entretenimento definitiva de escolha para fãs de esportes em todos os lugares. Estamos muito felizes em ter os direitos exclusivos para este novo capítulo no futebol de clubes global, marcando o início de nosso relacionamento de longo prazo com a Fifa e consolidando nosso status como a casa do futebol", disse Shay Segev, CEO da DAZN.