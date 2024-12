Com vida definida, São Paulo deve dar chances a reservas contra o Juventude

Com poucas chances de avançar em posições no Brasileiro, o São Paulo recebe no MorumBis, às 20h de hoje, um Juventude ainda ameaçado pelo rebaixamento à Série B.

Na sexta posição, com 59 pontos, o Tricolor não pode mais ser ultrapassado por ninguém, mas tem poucas chances de galgar posições, já que para entrar no G-4, Inter-RS (quarto) e Fortaleza (quinto), que somam 65 pontos cada, não poderiam pontuar nas últimas duas rodadas.

Por isso, o técnico Luis Zubeldía deve começar a variar o time titular, e reservas como Patryck e William Gomes podem iniciar a partida.