Palavra do Leitor - 4 de dezembro de 2024

Invasão – 1

‘Veículo de dono de imóvel invadido em São Caetano teria sido depenado’ (Política, dia 2). A Prefeitura não poderia entrar em um acordo com o proprietário do imóvel e da alguma destinação ao local? Fica aí minha curiosidade.

Haroldo Cunha

Instagram

Invasão – 2

‘Veículo de dono de imóvel invadido em São Caetano teria sido depenado’ (Política, dia 2). É mentira dessa comissão de vereadores. Os dois veículos estão inalterados, até empoeirados. Ninguém mexeu. Os vereadores precisam exigir combate à violência contra a mulher e política habitacional, isso sim.

Horácio Neto

Instagram

Educação – 1

‘Estado deve fechar 33 turmas do ensino noturno no Grande ABC (Setecidades, dia 2). Consequentemente, outras escolas irão trabalhar com superlotação. Já têm 40 alunos por sala. E Agora? Quantos serão? Educação é direito adquirido. Não podem ficar sem aula. Qual é o plano do governo?

Jaqueline Clara

Instagram

Educação – 2

‘Estado deve fechar 33 turmas do ensino noturno no Grande ABC (Setecidades, dia 2). O incrível de tudo isto e que nas próximas eleições este senhor é capaz de se reeleger. E muitos dizerem que é um bom governador. Para que investir em Educação se o plano é emburrecer a população?

Alessandra Cavalcanti de Melo

Instagram

Educação - 3

‘Estado deve fechar 33 turmas do ensino noturno no Grande ABC (Setecidades, dia 2). Parabéns para quem votou no Tarcísio. A educação já ia ladeira abaixo e com ele só piora. E ainda colocou um secretário da Educação, o Renato Feder, que acha que a educação é empresa. Enfim, dar aula e ser aluno da rede pública estadual só está piorando.

Rosana Dantas Horvath

Instagram





Aço chinês

Se não bastasse nas últimas duas décadas a entrada de produtos chineses com preços ultra competitivos que tenham acabado com nossa indústria têxtil, de confecção, calçadista reconhecida internacionalmente o que provocou milhões de desempregos e indústrias falidas. Agora chegou a hora do aço acabado. A China conhecida pelo trabalho escravo entra com preços tão irrisórios que já representam 95% do consumo interno, impossível para competição do produto brasileiro que segue regras trabalhistas e tributárias rígidas. O que mais virá, já que o presidente Lula da Silva recebeu em Brasília o presidente Xi Jiping com tantas honrarias que mais parecia ter entregue as chaves do país à China!

Beatriz Campos

São Paulo

Carbono

Finalmente o Senado federal votou o projeto de lei 182/2024 para regulamentar o mercado de carbono brasileiro. É imprescindível que tenhamos um marco regulatório alinhado com as diretrizes internacionais, visto que o mercado de carbono permite que empresas e países compensem suas emissões por meio da compra de créditos vinculados a iniciativas de preservação ambiental e amenizando as mudanças climáticas. Ressalto que nossos legisladores deveriam privilegiar o pequeno produtor rural para ser beneficiado e assim preservar suas florestas nativas. Federações da agricultura, das indústrias e todas esferas governamentais devem apoiar, cobrar agilidade e transparência nesse projeto visto que será um incremento nas receitas das indústrias, dos agricultores, nas exportações brasileiras e arrecadação de impostos.

Daniel Marques

Virginópolis (MG)

Calçadas

‘Mobilidade ainda é um grande problema para deficientes na região’ (Setecidades, dia 2). Se há uma coisa que todas as sete cidades do Grande ABC têm igual são as calçadas ruins. Cada vez mais difícil de caminhar.

Marcos Azevedo

Ribeirão Pires