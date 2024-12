Rainha Camilla fará curtas aparições em evento real devido a problemas de saúde

Rainha Camilla ainda está se recuperando de uma infecção pulmonar, segundo o jornal britânico Daily Mail. Nesta semana, em que a família real britânica está recebendo o Estado do Emir do Catar, a esposa de Rei Charles fará reduzidas aparições para conseguir repousar.

Fontes contaram ao jornal que a infecção viral grave no peito continua a ter alguns efeitos colaterais persistentes, em particular deixando Sua Majestade com reservas de energia significativamente reduzidas. Com isso, ela não participou da cerimônia de boas-vindas no Horse Guards Parade, mas participará de algumas partes do jantar.

A ausência de Camilla fez com que Kate Middleton, que anda afastada de seus deveres reais, ganhasse ainda mais destaque, o que está sendo visto como um ponto positivo pela família real britânica. Visto que, no último ano, a Princesa de Gales passou boa parte dos meses reclusa devido ao tratamento contra um câncer.